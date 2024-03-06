Що таке тейпи

Тейпування – метод накладання на шкіру спеціальних еластичних стрічок – тейпів. Зазвичай його використовують для полегшення суглобового та м'язового болю.

Також на тему Що таке остеопатія та наскільки вона ефективна

Попри популярність, ефективність тейпування досі обговорюється у науковій спільноті. Але якісні дослідження не знаходять значних відмінностей між тейпуванням та плацебо.

Найбільш відомі види тейпування:

Кінезіотейпування: еластичні стрічки накладаються на шкіру з певним натягом. Стрічка не обмежує руху, її можна носити під час тренувань.

еластичні стрічки накладаються на шкіру з певним натягом. Стрічка не обмежує руху, її можна носити під час тренувань. Спортивне тейпування: жорсткі, нееластичні стрічки обмежують рух у пошкодженому суглобі або м'язі. Цей метод призначений для стабілізації та захисту вразливих областей після травми.

Більшість сучасних тейпів виготовляють із бавовни або синтетичних волокон із додаванням акрилового клею. Він мінімізує ризик подразнення шкіри та прилипає на кілька днів.

Що приписують тейпам

Хоча на цей час це ще не до кінця зрозуміло, виробники тейпів вказують такі ефекти:

Підтримка та стабілізація. Тейп забезпечує додаткову підтримку м'язів та суглобів та стійку роботу опорно-рухового апарату.

Поліпшення кровообігу. Вважається, коли тейп накладають на шкіру з певним натягом, він піднімає шкіру і збільшує простір під нею. Це покращує кровообіг та циркуляцію лімфи.

Підвищення пропріоцепції. Постійна стимуляція шкірних рецепторів під тейпом допомагає мозку краще відчувати тіло у просторі.

Тейпування при лікуванні больових синдромів

Дослідження ефективності тейп показують суперечливі результати. Так відбувається у тому числі через різноманітність видів тейпів, методів їх застосування та умов, за яких вони використовуються.

Наприклад, одне дослідження показало, що тейпи можуть покращити деякі функціональні показники у пацієнтів з хронічною нестабільністю гомілковостопного суглоба. А інші загалом ставлять під сумнів ефективність тейпів. Тому що або тейпування не принесло суттєвої користі, або його ефект був дуже малий, щоб мати клінічне значення.

В одній такій роботі вивчалося, чи кінезіотейпування може зменшити біль у попереку і чи залежить ефективність від способу накладання тейпів. У результаті ні самі тейпи, ні їхнє "правильне" накладення ніяк не вплинули на біль. Ефективність тейпів для зменшення набряків теж підтвердилася.