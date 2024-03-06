Что такое тейпы

Тейпирование – метод наложения на кожу специальных эластичных лент – тейпов. Обычно его используют для облегчения суставной и мышечной боли.

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Несмотря на популярность, эффективность тейпирования до сих пор обсуждается в научном сообществе. Но качественные исследования не находят значительных различий между тейпированием и плацебо.

Наиболее известные виды тейпирования:

Кинезиотейпирование: эластичные ленты накладываются на кожу с определенным натяжением. Лента не ограничивает движения, ее можно носить во время тренировок.

эластичные ленты накладываются на кожу с определенным натяжением. Лента не ограничивает движения, ее можно носить во время тренировок. Спортивное тейпирование: жесткие, неэластичные ленты ограничивают движение в поврежденном суставе или мышце. Этот метод предназначен для стабилизации и защиты уязвимых областей после травмы.

Большинство современных тейпов изготавливают из хлопка или синтетических волокон с добавлением акрилового клея. Он минимизирует риск раздражения кожи и прилипает на несколько дней.

Что приписывают тейпам

Хотя в настоящее время это еще не до конца понятно, производители тейпов указывают следующие эффекты:

Поддержка и стабилизация. Тейп обеспечивает дополнительную поддержку мышц и суставов и устойчивую работу опорно-двигательного аппарата.

Улучшение кровообращения. Считается, когда тейп накладывают на кожу с определенным натяжением, он поднимает кожу и увеличивает пространство под ней. Это улучшает кровообращение и циркуляцию лимфы.

Повышение проприоцепции. Постоянная стимуляция кожных рецепторов под тейпом помогает мозгу лучше чувствовать тело в пространстве.

Тейпирование при лечении болевых синдромов

Исследования эффективности тейпов показывают противоречивые результаты. Так происходит в том числе из-за разнообразия видов тейпов, методов их применения и условий, при которых они используются.

Например, одно исследование показало, что тейпы могут улучшить некоторые функциональные показатели у пациентов с хронической нестабильностью голеностопного сустава. А другие в целом ставят под сомнение эффективность тейпов. Потому что или тейпирование не принесло существенной пользы, или его эффект был очень мал, чтобы иметь клиническое значение.

В одной такой работе изучалось, может ли кинезиотейпирование уменьшить боль в пояснице и зависит ли эффективность от способа наложения тейпов. В результате ни сами тейпы, ни их "правильное" наложение никак не повлияли на боль. Эффективность тейпов для уменьшения отеков тоже подтвердилась.