Несмотря на то, что остеопатия использует некоторые традиционные медицинские методы, например, диету или курс электростимуляции, остеопатия не основана на научных данных. И вообще это направление альтернативной медицины, а не доказательной.

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Насколько эффективна остеопатия

Чаще люди обращаются к остеопатии, если есть проблемы с мышцами, костями и суставами, боль в спине, шее, плечах и локтях, проблемы с тазом, бедрами и ногами, спортивные травмы, боль в мышцах и суставах.

Некоторые остеопаты утверждают, что могут лечить состояния, которые не связаны с мышцами, костями и суставами: головную боль, мигрень, астму, болезненные месячные, депрессию и колики у детей. Но нет доказательств, что они могут лечить эти проблемы.

Есть данные низкого качества, что остеопатия может быть эффективна при некоторых типах боли в шее, плечах или нижних конечностях и восстановлении после операции на бедре или колене. Нет доказательств, что остеопатия подходит для лечения заболеваний, не связанных с костно-мышечной системой.

Часть методов по остеопатии относятся к общим методам мануальной терапии, широкого понятия, которое включает любое воздействие на человека с помощью рук, с целью облегчения боли. В руководстве по лечению боли в пояснице Национального института здравоохранения Великобритании говорится, что мануальная терапия может рассматриваться как часть лечения.

Он также рекомендует мануальную терапию для лечения остеоартрита, но именно об остеопатии нет данных. Многие люди, которых лечат остеопаты, сообщают о хороших результатах, но не всегда понятно, насколько эффективным является лечение на самом деле, это может быть и эффект плацебо.

Противопоказания для остеопатии

Остеопороз.

Переломы.

Артрит.

Инфекции.

Гемофилия.

Рак.

Рассеянный склероз.

Прием антикоагулянтов.

Лучевая терапия.

Лучше не идти к остеопатам вообще, но если очень хочется, тогда при заболеваниях, которые не касаются мышц и суставов, нужно сначала обратиться к терапевту, врачу общей практики или профильному специалисту. Если пациент имеет хроническую боль в спине, лучше сначала обратиться к неврологу, чтобы исключить что-то серьезное, и уже потом к мануальному терапевту или остеопату.

Желательно идти к специалисту, который знает о том, что можно лечить остеопатией и противопоказания к ней, но лечение нельзя ограничивать исключительно остеопатией. При некоторых заболеваниях без надлежащей терапии состояние может ухудшиться.