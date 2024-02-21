Миф первый. Пальмовое масло не переваривается

В организме работает фермент, который расщепляет жиры – липаза. Любое масло или жир расщепляется в кишечнике. Если липазы мало и масло не расщепилось, оно выйдет естественным путем.

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Миф второй. Пальмовое масло вызывает болезни сердца.

Пальмовое масло содержит насыщенные жирные кислоты. Если их потреблять много, повышается риск развития болезней сердца. Но, кроме этого, ситуацию усугубляет сидячий образ жизни, отсутствие физических нагрузок и избыток жирной пищи в рационе в целом.

Насыщенные жиры также есть, например, в сливочном масле, сале, говяжьем и курином жире. Умеренное употребление насыщенных жиров не влияет на риск развития ишемической болезни сердца, но может повышать уровень холестерина. Но метаанализ показал, что отказ от насыщенных жиров в пользу ненасыщенных не снижает риск инфарктов и инсультов.

Миф третий. Пальмовое масло снижает качество детского питания

Раньше считалось, что пальмовое масло мешает детям на искусственном вскармливании усваивать кальций. В детское питание добавляли не само масло, а выделенную из него пальмитиновую кислоту. Она помогала воссоздать состав грудного человеческого молока.

Эта кислота образует с кальцием нерастворимые соединения, которые выводятся из организма ребенка с фекалиями. Но производители исправили эту ошибку и изменили состав смесей, добавили больше кальция и снизили содержание пальмитиновой кислоты.

Миф четвертый. Пальмовое масло – причина рака

Связь пальмового масла с онкологическими заболеваниями не установлена. Публикации на эту тему немногочисленны, а доказательства противоречивы. Пальмовое масло не входит в список канцерогенов Международного агентства по изучению рака.

Также пальмовое масло не считается фактором риска развития злокачественных опухолей, если придерживаться диетических рекомендаций. Насыщенные жиры должны составлять не более 10% дневной калорийности рациона.

Миф пятый. Пальмовое масло отличается низким качеством

Есть популярный миф, что в Украину якобы везут техническое пальмовое масло, и его качество никто не контролирует. На самом деле существуют специальные регламенты, и качество пальмового масла контролируется.

Если окажется, что содержание токсичных элементов, радионуклеидов, плесени или дрожжей в составе продукта превышает норму, его не допустят к пищевой промышленности.

Но производство пальмового масла может вредить экологии. Поэтому в западных странах стали появляться товары с этикеткой, которая гарантирует, что масло изготовили с соблюдением социальных и экологических требований.