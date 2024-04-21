На тілі є два різні види волосся: коротке тонке волосся, або пушкове, – воно допомагає регулювати температуру і захищає шкіру, і термінальне волосся – на шкірі голови, волосся на обличчі, брови, вії та волосся на лобкових ділянках.
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На кількість пушкового та термінального волосся впливають такі фактори, як вік та стать. У жінок у середньому 30% тіла покрито термінальним волоссям, а у чоловіків 90%.
З чого складається волосся
Кожна волосина має стрижень і корінь. Стрижень – видима частина, яка виходить за межі зовнішнього шару шкіри. Корінь розташований у глибших шарах шкіри. Він оточений волосяним фолікулом, який забезпечує захист та живлення у міру розвитку волосяного волокна. Є також сальні залози, відповідальні за вироблення шкірного сала.
Два основних компоненти, які формують волосся, – корінь волосся і волосяні фолікули. Волосяний фолікул розміщується під поверхнею шкіри. По суті це сполучна тканина, яка допомагає рости новим волокнам волосся.
Тут же перебуває волосяна цибулина, яка дозволяє волоссю отримувати живлення з кровотоку. Цибулина складається зі стовбурових клітин, які разом формують стрижень волосся, включаючи меланоцити, що визначають колір волосся.
Волосся складається з кератину — міцного та еластичного білка, пов'язаного з іншими амінокислотами у щільний ланцюг. Він також міститься у шкірі та нігтях.
Від чого залежить
Структура волосся залежить від різних факторів – віку, статі, генетики та гормональних змін. Ці фактори впливають на характер росту, густоту та розподіл волосся. Важливі умови:
- Розподіл волосяних фолікулів це те, як фолікули розподіляються по поверхні шкіри, причому варіації залежать від окремих частин тіла і людей.
- Андрогени, такі як тестостерон та дигідротестостерон, – основні регулятори росту волосся, які впливають на волосяні фолікули шляхом взаємодії з рецепторами.
- Пористість волосся показує, як волосся вбирає і утримує воду. Вона залежить від генетики, методів догляду та текстури волосся.
- Щільність волосся та кількість волосяних фолікулів на квадратний сантиметр визначає спадковість. Генетичні фактори в принципі відіграють важливу роль у визначенні текстури волосся – прямих, хвилястих або кучерявих – і товщини окремих пасм. Дослідження показують, що різні гени впливають на текстуру та товщину волосся у людей різного етнічного походження.
- Гормони, деякі ліки та хімічні речовини, такі як хімічна завивка можуть змінити характеристики волосся людини. Ці зміни можуть бути тимчасовими чи постійними. Текстура та товщина волосся можуть змінюватися з віком. Також може впливати на вагітність.
Найбільш поширені види волосся – пряме, хвилясте або кучеряві. Ці варіації в основному є результатом генетики, яка визначає форму та розмір фолікула:
- Пряме волосся виникає через круглі фолікули. Вони розташовані у шкірі вертикально, що сприяє прямому малюнку.
- Кучеряве волосся виникає через фолікули овальної форми. Чим більш плоский овал, тим більш кучеряве буде волосся.
- Хвилясте волосся виникає через те, що форма фолікула кругло-овальна.
Що впливає на структуру волосся
Навколишнє середовище, догляд та здоров'я суттєво впливають на структуру волосся. Деякі фактори навколишнього середовища, такі як забруднення, УФ-випромінювання та якість води, можуть впливати на вміст білка та структурну цілісність пасм.
Наприклад, забруднюючі речовини з повітря та води можуть осідати на шкірі голови, що призводить до таких проблем, як сухість, ламкість та ослаблення волосяних фолікулів. УФ-випромінювання може викликати морфологічні та хімічні ушкодження волосся, що призводить до втрати блиску, ламкості та ослаблення коренів.
Клімат також може відігравати роль текстури волосся. Наприклад, у багатьох людей волосся починає витися у вологому кліматі.
Підтримання збалансованої дієти, зниження рівня стресу та використання відповідних засобів догляду за волоссям можуть сприяти здоровішому росту.