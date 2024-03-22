Як брудниться волосся

Основне джерело забруднення волосся не пил чи бруд із навколишнього середовища, а наша власна шкіра, точніше, її сальні залози. Але виділений ними жир багато в чому корисний: він пом'якшує волосся, запобігає його сухості, а ще підтримує здорову мікрофлору шкіри-голови.

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На жаль, цей жир сприяє тому, що наша зачіска через деякий час після миття голови виглядає несвіжою. Тому дерматологи рекомендують наносити шампунь на шкіру під волоссям, а не на саме волосся. Цього вистачить, щоб позбутися жирового забруднення біля коріння. Для очищення всієї довжини волосся достатньо просто змити піну, що залишилася.

А ось втирання шампуню безпосередньо у волосся може зробити його тьмяним і ламким. Хорошому стану волосся сприятиме своєчасність миття голови. Для схильних до жирності волосся це може бути навіть щодня. Сухе волосся варто мити в міру його забруднення.

Підбір відповідного шампуню

Схильне до жирності волосся відрізняється від сухого. Крім того, деякі люди страждають від лупи, сиборейного дерматиту та інших проблем із волоссям, тому універсального шампуню, який би підходив усім, не існує. Тому при покупці важливо звертати увагу на позначки. Для дітей, для фарбованого волосся, проти лупи та інші.

Правильно підібраний шампунь не тільки очищає, але і зволожує волосся, полегшує його укладання, запобігає ламкості та появі посічених кінчиків. Деякі шампуні здатні надати волоссю блиск, об'єм чи текстуру. Однак цей ефект обумовлений впливом на зовнішню частину волосся, а не на волосяну цибулину, і зберігається тільки доки ви користуєтеся конкретним шампунем.

Інші засоби для волосся

Існують засоби для глибшого очищення шкіри голови, наприклад, скраб. Він відлущує ороговілі клітини шкіри під волоссям внаслідок впливу дрібних абразивних частинок. Пілінг робить те саме, але за допомогою хімічних речовин, наприклад, кислот.

Скраб і шампунь очищають шкіру голови та прикореневу зону, а маска, бальзам кондиціонер і засоби догляду, що не змиваються, пом'якшують основну довжину волосся і надають їм блиск. На відміну від шампуню, бальзам та кондиціонер варто наносити на кінчики волосся, а не на шкіру голови. До їхнього складу входять воскоподібні речовини та силікони, які можуть надати корінню волосся брудного вигляду.