На теле есть два разных вида волос: короткие тонкие волосы, или пушковые, – они помогают регулировать температуру и защищают кожу, и терминальные волосы – на коже головы, волосы на лице, брови, ресницы и волосы на лобковых участках.

Также на тему Шампунь наносить на кожу или волосы: как правильно мыть голову

На количество пушковых и терминальных волос влияют такие факторы, как возраст и пол. У женщин в среднем 30% тела покрыто терминальными волосами, а у мужчин 90%.

Из чего состоят волосы

Каждый волос имеет стержень и корень. Стержень – видимая часть, которая выходит за пределы внешнего слоя кожи. Корень расположен в более глубоких слоях кожи. Он окружен волосяным фолликулом, который обеспечивает защиту и питание по мере развития волосяного волокна. Есть также сальные железы, ответственные за выработку кожного сала.

Два основных компонента, которые формируют волосы, – корень волос и волосяные фолликулы. Волосяной фолликул размещается под поверхностью кожи. По сути это соединительная ткань, которая помогает расти новым волокнам волос.

Здесь же находится волосяная луковица, которая позволяет волосам получать питание из кровотока. Луковица состоит из стволовых клеток, которые вместе формируют стержень волос, включая меланоциты, определяющие цвет волос.

Волосы состоят из кератина - прочного и эластичного белка, связанного с другими аминокислотами в плотную цепь. Он также содержится в коже и ногтях.

От чего зависит

Структура волос зависит от различных факторов – возраста, пола, генетики и гормональных изменений. Эти факторы влияют на характер роста, густоту и распределение волос. Важные условия:

Распределение волосяных фолликулов это то, как фолликулы распределяются по поверхности кожи, причем вариации зависят от отдельных частей тела и людей. Андрогены, такие как тестостерон и дигидротестостерон, – основные регуляторы роста волос, которые влияют на волосяные фолликулы путем взаимодействия с рецепторами. Пористость волос показывает, как волосы впитывают и удерживают воду. Она зависит от генетики, методов ухода и текстуры волос. Плотность волос и количество волосяных фолликулов на квадратный сантиметр определяет наследственность. Генетические факторы в принципе играют важную роль в определении текстуры волос – прямых, волнистых или вьющихся – и толщины отдельных прядей. Исследования показывают, что разные гены влияют на текстуру и толщину волос у людей разного этнического происхождения. Гормоны, некоторые лекарства и химические вещества, такие как химическая завивка могут изменить характеристики волос человека. Эти изменения могут быть временными или постоянными. Текстура и толщина волос могут меняться с возрастом. Также может влиять на беременность.

Наиболее распространенные виды волос – прямые, волнистые или вьющиеся. Эти вариации в основном являются результатом генетики, которая определяет форму и размер фолликула:

Прямые волосы возникают из-за круглых фолликулов. Они расположены в коже вертикально, что способствует прямому рисунку.

Вьющиеся волосы возникают из-за фолликулов овальной формы. Чем более плоский овал, тем более кудрявые будут волосы.

Волнистые волосы возникают из-за того, что форма фолликула кругло-овальная.

Что влияет на структуру волос

Окружающая среда, уход и здоровье существенно влияют на структуру волос. Некоторые факторы окружающей среды, такие как загрязнение, УФ-излучения и качество воды, могут влиять на содержание белка и структурную целостность прядей.

Например, загрязняющие вещества из воздуха и воды могут оседать на коже головы, что приводит к таким проблемам, как сухость, ломкость и ослабление волосяных фолликулов. УФ-излучение может вызвать морфологические и химические повреждения волос, что приводит к потере блеска, ломкости и ослаблению корней.

Климат также может играть роль текстуры волос. Например, у многих людей волосы начинают виться во влажном климате.

Поддержание сбалансированной диеты, снижение уровня стресса и использование соответствующих средств по уходу за волосами могут способствовать здоровому росту.