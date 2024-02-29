Синусит – це запалення однієї або кількох слизових оболонок носових пазух – невеликих порожнин за вилицями та лобом. З раніше проведених досліджень відомо, що різні повітряні подразники, включаючи забруднення повітря та респіраторні інфекції, можуть бути пов'язані з розвитком ревматоїдного артриту.

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Нове дослідження впливу синуситу

Питання про те, чи можуть інші ревматичні захворювання виникнути внаслідок синуситу, досі залишалося відкритим. Вчені з Клініки Майо та Гарвардської медичної школи провели дослідження та виявили, що синусит збільшує ймовірність ревматичних захворювань на 40%. Результати їхньої роботи опубліковані в журналі RMD Open.

Під час дослідження вчені проаналізували медичні дані більш ніж пів мільйона людей, які жили в окрузі Олмстед, штат Міннесота, з 1966 по 2014 рік. У вибірку включили 1729 дорослих середнього віку 63 роки, які мали діагностовані різні види ревматичних захворювань:

ревматоїдний артрит,

антифосфоліпідний синдром (порушення згортання крові),

синдром Шегрена (порушення вироблення рідин, наприклад сліз та слини),

васкуліт (запалення кровоносних судин),

гігантоклітинний артеріїт (запалення скроневої артерії),

ревматична поліміалгія (м'язовий біль і скутість).

Кожна їхня історія хвороб порівнювалися з історіями трьох пацієнтів тієї ж статі та віку, але без ревматичних захворювань. Також були враховані інші фактори, які можуть вплинути на розвиток хвороб, включаючи індекс маси тіла, куріння, расу та етнічну приналежність.

Синусит викликає автоімунні захворювання

Вчені виявили, що ревматичне захворювання, як правило, розвивається у пацієнтів приблизно через 7,5 років після епізоду синуситу. За наявності анамнезу синуситу ризик будь-якого із зазначених захворювань зростає на 40%. Прямий зв'язок був виявлений між синуситом та аутоімунними ревматичними захворюваннями: антифосфоліпідним синдромом (ризик у 7 разів вище) та синдромом Шегрена (ризик у 2 рази вище). Імовірність ревматичного діагнозу збільшується із частотою епізодів синуситу.

Автори дослідження зазначають, що їхня робота має обмеження. Більшість вибірки (дві третини) становили жінки, більшість пацієнтів були білої раси, а кількість розглянутих ревматичних захворювань була обмежена. Можливий і зворотний причинно-наслідковий зв'язок: ревматичні хвороби можуть збільшити ризик синуситу.

У своїй роботі дослідники також зазначили, що бактеріальні патогени, асоційовані із синуситом, можуть відігравати роль у розвитку ревматичних захворювань. Синусит також сприяє ущільненню артерій, що може збільшити ймовірність запальних процесів.