Біологи та медичні фахівці з Інституту Пастера у Франції спільно зі шведськими колегами з Каролінського інституту провели аналіз різних факторів, здатних вплинути на роботу імунної системи людини і, зокрема, на захисну реакцію проти чужорідних антигенів, що може вплинути на ймовірність розвитку хвороб.

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Як діє імунітет

Коли ми стикаємося з патогенами, на допомогу приходять клітини імунної системи – моноцити, макрофаги, Т- і В-лімфоцити, клітини-вбивці та інші. Вони продукують низькомолекулярні регуляторні білки, відомі як цитокіни, які координують захисні механізми організму, у тому числі контроль запальних процесів та імунну відповідь на чужорідні антигени.

Секреція цитокінів у людей відрізняється та залежить від умов навколишнього середовища, а також від генетичних факторів. Дослідники намагалися визначити, які чинники відіграють ключову роль цьому процесі.

Наукова команда заснувала своє дослідження спрямоване на вивчення варіабельності імунної системи у 1000 здорових людей. Вчені аналізували 136 змінних, які можуть викликати відмінності у секреції цитокінів. До списку змінних увійшли соціалізовано-демографічні чинники, а також спосіб життя та харчові звички.

Куріння негативно впливає на імунітет

В результаті було з'ясовано, що три фактори – куріння, латентна форма цитомегаловірусної інфекції та індекс маси тіла – найбільше впливають на варіабельність вироблення цитокінів.

Вплив куріння на імунітет торкається як вроджених, так і адаптивних функцій. Однак, у той час, як вплив на вроджений імунітет тимчасовий і зникає після відмови від куріння, вплив на адаптивну імунну відповідь продовжує проявлятися навіть через багато років після відмови від куріння. Ця шкідлива звичка змінює рівні цитокінів, що вивільняються у відповідь на проникнення патогенів.

Індекс маси тіла та цитомегаловірус теж мали помітний вплив на секрецію цитокінів, але їхнє коливання досягали рівнів еквівалентних впливу віку, статі та генетики – тобто факторів, на які ми не можемо вплинути, наголосили вчені.