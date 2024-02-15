Биологи и медицинские специалисты из Института Пастера во Франции совместно со шведскими коллегами из Каролинского института провели анализ различных факторов, способных повлиять на работу иммунной системы человека и, в частности, на защитную реакцию против чужеродных антигенов, что может повлиять на вероятность развития болезней.

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Как действует иммунитет

Когда мы сталкиваемся с патогенами, на помощь приходят клетки иммунной системы – моноциты, макрофаги, Т- и В-лимфоциты, клетки-убийцы и другие. Они продуцируют низкомолекулярные регуляторные белки, известные как цитокины, которые координируют защитные механизмы организма, в том числе контроль воспалительных процессов и иммунный ответ на чужеродные антигены.

Секреция цитокинов у людей отличается и зависит от условий окружающей среды, а также от генетических факторов. Исследователи пытались определить, какие факторы играют ключевую роль в этом процессе.

Научная команда основала свое исследование направлено на изучение вариабельности иммунной системы у 1000 здоровых людей. Ученые анализировали 136 переменных, которые могут вызвать различия в секреции цитокинов. В список переменных вошли социализированно-демографические факторы, а также образ жизни и пищевые привычки.

Курение негативно влияет на иммунитет

В результате было выяснено, что три фактора – курение, латентная форма цитомегаловирусной инфекции и индекс массы тела – больше всего влияют на вариабельность выработки цитокинов.

Влияние курения на иммунитет касается как врожденных, так и адаптивных функций. Однако в то время, как влияние на врожденный иммунитет временное и исчезает после отказа от курения, влияние на адаптивный иммунный ответ продолжает проявляться даже через много лет после отказа от курения. Эта вредная привычка изменяет уровни цитокинов, высвобождаемых в ответ на проникновение патогенов.

Индекс массы тела и цитомегаловирус тоже имели заметное влияние на секрецию цитокинов, но их колебания достигали уровней эквивалентных влиянию возраста, пола и генетики – то есть факторов, на которые мы не можем повлиять, отметили ученые.