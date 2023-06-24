Синхронізація мозку

Нейрони двох різних людей починають активізуватися в одних і тих же частинах мозку одночасно, створюючи в наших головах ті самі патерни.

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Вчені порівнюють це з партнерами, які танцюють танець. Причому, що тісніше спілкування, то більше відбувалася синхронізація. Наприклад, коли вчитель у класі працює з дітьми, то хвилі дітей підлаштовуються під нього – вони починають однаково мислити, і навчання проходить швидше. А якщо в парі панує кохання, то синхронність мозку просто зашкалює.

Чому відбувається синхронізація

Як саме це працює і чому наші мозкові хвилі синхронізуються, вчені поки що не знають. Раніше вважалося, що синхронність у мисленні народжується після пережитого спільного досвіду.

Припустимо, люди бачили одні й самі речі чи чули одні й самі історії. Але зараз дослідники вважають, що справа в чомусь іншому, і поки що незрозуміло, в чому саме. Вчені навіть використовує слово магія, коли описує синхронізацію мозку.

В одному науковці точно впевнені: цей феномен — штука корисна. Між мозкова синхронність допомагає нам вибудовувати соціальні зв'язки. На думку вчених, подальші дослідження допоможуть краще зрозуміти, як відбувається людське спілкування.

Вивчення цієї особливості нашого мозку в перспективі дасть відповіді на питання, чому ми не можемо порозумітися з кимось і чому соціальна ізоляція шкідлива для здоров'я.