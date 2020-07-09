Медик з Нью-Йорка через 100 днів після зараження коронавірусом продовжує страждати від його симптомів, включаючи температуру і біль в ногах. І він не єдиний, хто маю таку проблему.

Психіатр з Нью-Йорка доктор Йохай Рем (Yochai Reem) відчув температуру і біль в ногах ще 14 березня. Через деякий час тести підтвердили, що у нього COVID-19, пише Daily Mail.

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Стан лікаря не погіршувався, і медики припустили, що він одужав. Однак наступні дні чоловік все одно страждав від болю в животі, нудоти, дискомфорту в області ніг і навіть підвищеного рівня ферментів печінки. І зараз, через 100 днів після зараження, він все одно відчуває характерні симптоми коронавірусу, хоча тести давно показують, що хвороба минула.

Все більше повідомлень про тривалі симптоми

Історія цього пацієнта не є одиничним і унікальним випадком. Лікарі дізнаються все нові подробиці, які показують, що коронавірус не завжди проходить безслідно. У деяких людей неприємні симптоми можуть зберігатися протягом тривалого часу.

Що до самого доктора Рема, то він вже приєднався до онлайн-групи підтримки колишніх пацієнтів з коронавірусом, у яких не зникають симптоми. Тут здійснюється обмін інформацією, обговорюються останні новини, пов'язані з пошуком засобів лікування.

Чому так стається

Як вважають експерти, це пов'язано з особливою імунною відповіддю на вірус. Інші вчені вважають, що таким чином в організмі відбувається повторна активація вірусу.

Відомо, що інкубаційний період коронавірусу становить до 14 днів, а середня тривалість хвороби досягає 28 днів, якщо коронавірус протікає в середній формі. У важких випадках пацієнти можуть перебувати в лікарні місяцями.



Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 Каналу