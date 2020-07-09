Медик из Нью-Йорка через 100 дней после заражения коронавирусом продолжает страдать от его симптомов, включая температуру и боль в ногах. И он не единственный, у кого такая проблема.

Психиатр из Нью-Йорка доктор Йохай Рем (Yochai Reem) почувствовал температуру и боль в ногах еще 14 марта. Через некоторое время тесты подтвердили, что у него COVID-19, пишет Daily Mail.

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Состояние врача не ухудшалось, и медики предположили, что он выздоровел. Однако последующие дни мужчина все равно страдал от боли в животе, тошноты, дискомфорта в области ног и даже повышенного уровня ферментов печени. И сейчас, через 100 дней после заражения, он все равно чувствует характерные симптомы коронавируса, хотя тесты давно показывают, что болезнь миновала.

Все больше сообщений о длительных симптомах

История этого пациента не является единичным и уникальным случаем. Врачи узнают все новые подробности, которые показывают, что коронавирус не всегда проходит бесследно. У некоторых людей неприятные симптомы могут сохраняться в течение длительного времени.

Что до самого доктора Рема, то он уже присоединился к онлайн-группе поддержки бывших пациентов с коронавирусом, у которых не исчезают симптомы. Здесь осуществляется обмен информацией, обсуждаются последние новости, связанные с поиском средств лечения.

Почему так происходит

Как считают эксперты, это связано с особым иммунным ответом на вирус. Другие ученые считают, что таким образом в организме происходит повторная активация вируса.

Известно, что инкубационный период коронавируса составляет до 14 дней, а средняя продолжительность болезни достигает 28 дней, если коронавирус протекает в средней форме. В тяжелых случаях пациенты могут находиться в больнице месяцами.



Симптомы коронавируса / инфографика 24 канала