У Сибіру виявили збудник чуми
У Овюрскькому та Монгун-Тайгінскому районах Республіки Тува, які межують з Монголією, виявили збудник чуми.
Нині в прикордонних районах Туви відбувається вакцинація населення проти чуми, адже це вважається найкращим способом профілактики захворювання, повідомляє ТАСС.
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Виявлено широке поширення збудника чуми на території Овюрского і Монгун-Тайгінських районів, в Бора-Шайському, Саглінському, Каргинськомму і Кара-Белдірському ділянки вогнища із загальною площею 340,1 кв. км,
– йдеться в повідомленні.
У Монгун-Тайгінскому районі в урочищі Тоолайти (де зафіксовано збудник чуми) розташовано 8 чабанських стоянок, де проживають 35 дорослих і 16 дітей.
У Овюрскому районі небезпеку виявили на території селища Хандагайти з населенням понад 3 тисячі людей. Співробітники епідеміологічної служби провели дезінфекцію, обробивши від переносників чуми 4 тисячі гектарів навколо селища.
Згідно з даними регіонального Росспоживнагляду, в цьому районі щеплення від чуми зробили вже 623 дитини та майже 2,5 тисячі дорослих.
Нагадаємо, що нещодавно:
- В Монголії зафіксували два випадки зараження чумою – люди вживали сире м'ясо бабака. В цих регіонах запровадили карантин, а Росія закрила прилеглі кордони.
- 6 липня з підозрою на інфікування чумою в лікарню доправили п'ятнадцятирічного хлопчика. Він також вживав сире м'ясо бабака. Згодом дитина померла.
- Також 2 смерті від бубонної чуми на минулого тижня підтвердили у провінції Внутрішня Монголія, що на півночі Китаю.