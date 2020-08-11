У Овюрскькому та Монгун-Тайгінскому районах Республіки Тува, які межують з Монголією, виявили збудник чуми.

Нині в прикордонних районах Туви відбувається вакцинація населення проти чуми, адже це вважається найкращим способом профілактики захворювання, повідомляє ТАСС.

До теми Що таке бубонна чума: симптоми та лікування

Виявлено широке поширення збудника чуми на території Овюрского і Монгун-Тайгінських районів, в Бора-Шайському, Саглінському, Каргинськомму і Кара-Белдірському ділянки вогнища із загальною площею 340,1 кв. км,

– йдеться в повідомленні.

У Монгун-Тайгінскому районі в урочищі Тоолайти (де зафіксовано збудник чуми) розташовано 8 чабанських стоянок, де проживають 35 дорослих і 16 дітей.

У Овюрскому районі небезпеку виявили на території селища Хандагайти з населенням понад 3 тисячі людей. Співробітники епідеміологічної служби провели дезінфекцію, обробивши від переносників чуми 4 тисячі гектарів навколо селища.

Згідно з даними регіонального Росспоживнагляду, в цьому районі щеплення від чуми зробили вже 623 дитини та майже 2,5 тисячі дорослих.

Бубонна чума – що це? Бактеріальне захворювання, яке передається блохами. Зазвичай вони живуть на диких гризунах, таких як щурі або бабаки, але цілком можуть перескочити й на домашніх улюбленців.

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