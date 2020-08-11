В Овюрском и Монгун-Тайгинском районах республики Тува, граничащих с Монголией, обнаружили возбудитель чумы.

Сейчас в приграничных районах Тувы происходит вакцинация населения против чумы, ведь это считается лучшим способом профилактики заболевания, сообщает ТАСС.

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Выявлено широкое распространение возбудителя чумы на территории Овюрского и Монгун-Тайгинского районов, в Бора-Шайском, Саглынском, Каргынском и Кара-Белдирском очаги с общей площадью 340,1 кв. км,

– говорится в сообщении.

В Монгун-Тайгинском районе в урочище Тоолайты (где зафиксирован возбудитель чумы) расположено 8 чабанских стоянок, где проживают 35 взрослых и 16 детей.

В Овюрском районе опасность обнаружили на территории поселка Хандагайты с населением более 3 тысяч человек. Сотрудники эпидемиологической службы провели дезинфекцию, обработав от переносчиков чумы 4 тысячи гектаров вокруг поселка.

Согласно данным регионального Роспотребнадзора, в этом районе прививки от чумы сделали уже 623 детям и почти 2,5 тысячи взрослых.

Бубонная чума – что это? Бактериальное заболевание, которое передается блохами. Обычно они живут на диких грызунах, таких как крысы или сурки, но вполне могут перескочить и на домашних любимцев.

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