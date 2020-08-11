В Сибири обнаружили возбудитель чумы
В Овюрском и Монгун-Тайгинском районах республики Тува, граничащих с Монголией, обнаружили возбудитель чумы.
Сейчас в приграничных районах Тувы происходит вакцинация населения против чумы, ведь это считается лучшим способом профилактики заболевания, сообщает ТАСС.
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Выявлено широкое распространение возбудителя чумы на территории Овюрского и Монгун-Тайгинского районов, в Бора-Шайском, Саглынском, Каргынском и Кара-Белдирском очаги с общей площадью 340,1 кв. км,
– говорится в сообщении.
В Монгун-Тайгинском районе в урочище Тоолайты (где зафиксирован возбудитель чумы) расположено 8 чабанских стоянок, где проживают 35 взрослых и 16 детей.
В Овюрском районе опасность обнаружили на территории поселка Хандагайты с населением более 3 тысяч человек. Сотрудники эпидемиологической службы провели дезинфекцию, обработав от переносчиков чумы 4 тысячи гектаров вокруг поселка.
Согласно данным регионального Роспотребнадзора, в этом районе прививки от чумы сделали уже 623 детям и почти 2,5 тысячи взрослых.
Напомним, что недавно:
- В Монголии зафиксировали два случая заражения чумой – люди употребляли сырое мясо сурка. В этих регионах ввели карантин, а Россия закрыла близлежащие границы.
- 6 июля с подозрением на инфицирование чумой в больницу доставили пятнадцатилетнего мальчика. Он также употреблял сырое мясо сурка. Впоследствии ребенок умер.
- Также 2 смерти от бубонной чумы на прошлой неделе подтвердили в провинции Внутренняя Монголия на севере Китая.