Сіамські близнюки – це рідкісний феномен. Перша згадка в історії датується у китайських літописах в 179 році і досі медицина не може дати чіткі відповіді про причини зрощення дітей. Як народжуються та живуть сіамські близнюки – читайте у матеріалі.

Хто такі сіамські близнюки

Сіамські близнюки – це двійня, яка не розділилася на ранньому терміні вагітності і має спільні частини тіла або внутрішні органи. В англомовному світі для позначення сіамських близнюків використовується слово conjoined (з'єднані).

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Зазвичай запліднена яйцеклітина ділиться на шостий день після зачаття у сіамських близнюків яйцеклітина ділиться дуже пізно – через 14 - 15 днів після запліднення. До цього часу повне розділення близнюків в матці стає неможливим.

Імовірність народження таких дітей – приблизно один випадок на 200 000 пологів. Половина народжуються мертвими. Рівень виживання таких немовлят становить 5—25%.

Причини народження сіамських близнюків

На жаль, у XVI столітті французький хірург Амброс Парі вважав, що зрощені близнюки можуть з'явитися тільки "в утробі грішниці" і називав це "підступами диявола". У лікаря було чимало однодумців і через це жінку з її дітьми спалювали на багатті. Така доля очікувала і на повитуху, яка приймала пологи.



Дейзі і Віолетта Хілтон

У XIX столітті була поширена інша теорія про випадкове "зіткнення" двох дітей в утробі матері.

У 2009 році вчені з Франкфуртського інституту анатомії людини припустили, що сіамські близнюки народжуються у жінок, які страждають від депресії. Дослідники провели експеримент з мавпами, коли вагітних самок постійно злили і гнобили. Так, в результаті багато хто з дитинчат народилися зрощеними.

Існує сучасних чимало теорій народження сіамських близнюків:

порушення на генетичному рівні,

взаємодія вагітної жінки з токсинами або медичними препаратами,

негативний вплив факторів навколишнього середовища,

затяжні депресії і порушення нервової системи майбутньої мами,

інцест,

пізні пологи,

захворювання жінки до і під час вагітності.

Звідки пішла назва "Сіамські близнюки"

Назва походить від близнюків Чанга та Енга Банкерів, які народилися в 1811 році в Сіамі (сучасний Таїланд). Це одні з найвідоміших сіамських близнюків, однак Банкери не є першим випадком.

Що відомо про життя братів?

Вони багато гастролювали, демонструючи акробатичні номери. Що цікаво, у 1843 році брати одружилися з двома сестрами – Аделаїдою Єйтс, яка стала дружиною Чанга, та Сарі Єйтс, дружина Енга. Брати розділили майно, та жили по три дні в кожного вдома.

У братів народилася 21 дитина: 10 від дружини Чанга і 11 від обраниці Енга.



Брати Чанг і Енг Банкери

Операції з поділу сіамських близнюків

У XIX столітті пройшла найвідоміша операція з розділення сіамських близнюків.

Її провели на двох сестрах Радиці і Додіци, які народилися в 1888 році в індійському штаті Орісса і були з'єднані грудними клітками і животами. Мати дівчат померла, а місцеві жителі хотіли вбити батька. Через це чоловік спробував власноруч розділити близнюків. В останню хвилину його втримав від цього вчинку місцевий чиновник, який взяв дівчаток під захист і відвіз до монахів.

У 1902 році близнюки стали головним атракціоном виставки людських чудес, організованої французької Медичною Академією. Згодом Додіца захворіла на туберкульоз. Для порятунку життя сестри було прийнято рішення провести надскладну операцію. У цей спосіб Радіца пережила свою сестру на два роки але, на жаль, також померла від туберкульозу.



Іноді під час операції розглядається можливість порятунку сильнішого близнюка

Історія Зіти і Гіти Резаханових

Однією з унікальних успішних операцій став поділ сестер Зіти і Гіти Резаханових в 2003 році в Москві, коли всупереч усім прогнозам вони вижили. Особливістю операції було те, що у сестер був рідкісний різновид сіамських близнюків: вони мали три ноги на двох і загальний таз, який потрібно було розділити. Відсутню ногу замінив протез. Зіта і Гіта провели в Москві 3 роки.

Зіта Резаханова померла в 2015 році після важкої хвороби.

Якби у мене запитали, що б я захотіла – здоров'я або що, я б зробила вибір на користь сім'ї. Я б прожила заново це все заради такої сім'ї, заради цієї любові. Заради Зіти, що у мене була така половинка. Тому що люди шукають щастя, багатства, але це не зробить їх щасливими. Я щаслива людина,

– зізналася Гіта у січні 2020 року.



Зіта і Гіта Резаханови

У 2007 році була успішно прооперована індійськими лікарями в два роки Лакшмі Татма, яка мала зрослого з нею близнюка-паразита. У 2003 році у Єгипті проведена успішна операція з розділення близнюків, які при народженні були з'єднані головами.

Коли неможливо розділити сіамських близнюків

Так, існують історії успішних операцій, однак розділити малюків нe завжди можливо. Найскладнішим вважається випадок зрощення головами. Також іноді розглядається можливість порятунку сильнішого близнюка.

Неможливо розділити сіамських близнюків зі спільним хребтом, двухголових з одним тілом, а також з одним набором життєво необхідних органів – серце, легені, головний мозок, травний тракт тощо.



Еббі і Бріттані Хенсель

Сексуальне життя у сіамських близнюків

Сіамські близнюки можуть мати сексуальне життя. Так, у братів Енга і Чанга Банкера були власні геніталії, відтак від них народилася 21 дитина.

На сайті Центру практичної етики Оксфордського університету було опубліковано есе про те, що кожен з близнюків може займатися сексом з третьою особою, не питаючи дозволу у другого близнюка. Однак зрозуміло, що при цьому інший близнюк буде присутнім. Це можливо, якщо у них різні статеві органи.



У братів Банкерів була 21 дитина

Якщо у близнюків спільні статеві органи, секс без згоди обох абсолютно неприпустимий.

Крім того, автор есе вважає, що існують інші дії, коли один близнюк не повинен вчиняти з їхнім спільним тілом без згоди брата чи сестри: мастурбація, донорство крові, прийом ліків, які потрібні тільки одному, дії, через які загальне тіло може отримати травми.

Сіамські близнюки в Україні

Сіамські близнючки, які у 2002 році народилися в Кіровограді (на сьогодні Кропивницький), прожили два тижні.

У 2012 році у Краматорську народилися дівчинки, зрощені грудними клітками. Вони померли через 5 днів.

У жовтні 2019 року стало відомо про смерть сіамських близнюків в обласній дитячій клінічній лікарні у Чернівцях. Дівчинки народилися в ніч на 28 вересня і перебували три дні в украй важкому стані. Їхня матір, за словами медиків, жодного разу не відвідала дітей, а батько лише приносив засоби догляду.