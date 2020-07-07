Сиамские близнецы – это редкий феномен. Первое упоминание в истории датируется в китайских летописях в 179 году и до сих пор медицина не может дать четкие ответы о причинах срастания детей. Как рождаются и живут сиамские близнецы – читайте в материале.

Кто такие сиамские близнецы

Сиамские близнецы – это двойня, которая не разделилась на раннем сроке беременности и имеют общие части тела или внутренние органы. В англоязычном мире для обозначения сиамских близнецов используется слово conjoined (соединены).

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Обычно оплодотворенная яйцеклетка делится на шестой день после зачатия у сиамских близнецов яйцеклетка делится очень поздно – через 14 - 15 дней после оплодотворения. К этому времени полное разделение близнецов в матке становится невозможным.

Вероятность рождения таких детей – примерно один случай на 200 000 родов. Половина рождаются мертвыми. Уровень выживания таких младенцев составляет 5-25%.

Причины рождения сиамских близнецов

К сожалению, в XVI веке французский хирург Амброс Паре считал, что сросшиеся близнецы могут появиться только "в утробе грешницы" и называл это "происками дьявола". У врача было немало единомышленников и из-за этого женщину с ее детьми сжигали на костре. Такая судьба ожидала и на повитуху, которая принимала роды.

Дейзи и Виолетта Хилтон

В XIX веке была распространена другая теория о случайное "столкновение" двух детей в утробе матери.

В 2009 году ученые из Франкфуртского института анатомии человека предположили, что сиамские близнецы рождаются у женщин, которые страдают от депрессии. Исследователи провели эксперимент с обезьянами, когда беременных самок постоянно слили и притесняли. Так, в результате многие из детенышей родились сросшимися.

Существует немало современных теорий рождения сиамских близнецов:

нарушения на генетическом уровне,

взаимодействие беременной женщины с токсинами или медицинскими препаратами,

негативное влияние факторов окружающей среды,

затяжные депрессии и нарушения нервной системы будущей мамы,

инцест,

поздние роды,

заболевания женщины до и во время беременности.

Откуда пошло название "Сиамские близнецы"

Название происходит от Близнецов Чанга и Энга Банкеров, родившихся в 1811 году в Сиаме (современный Таиланд). Это одни из самых известных сиамских близнецов, однако Банкери не является первым случаем.

Что известно о жизни братьев?

Они много гастролировали, демонстрируя акробатические номера. Что интересно, в 1843 году братья женились с двумя сестрами – Аделаидой Йейтс, которая стала женой Чанга, и Саре Йейтс, жена Энга. Братья разделили имущество, и жили по три дня у каждого дома.

У братьев родилась 21 ребенок: 10 от жены Чанга и 11 от избранницы Энга.

Братья Чанг и Энг Банкеры

Операции по разделению сиамских близнецов

В XIX веке прошла самая известная операция по разделению сиамских близнецов.

Ее провели на двух сестрах Радицы и Додицы, которые родились в 1888 году в индийском штате Орисса и были соединены грудными клетками и животами. Мать девочек умерла, а местные жители хотели убить отца. Из-за этого мужчина попытался собственноручно разделить близнецов. В последнюю минуту его удержал от этого поступка местный чиновник, который взял девочек под защиту и отвез к монахам.

В 1902 году близнецы стали главным аттракционом выставки человеческих чудес, организованной французской Медицинской Академией. Впоследствии Додица заболела туберкулезом. Для спасения жизни сестры было принято решение провести сверхсложную операцию. В этот способ Радица пережила свою сестру на два года но, к сожалению, также умерла от туберкулеза.

Иногда во время операции рассматривается возможность спасения сильнейшего близнеца

История Зиты и Гиты Резахановых

Одной из уникальных успешных операций стало разделение сестер Зиты и Гиты Резаханових в 2003 году в Москве, когда вопреки всем прогнозам они выжили. Особенностью операции было то, что у сестер был редкая разновидность сиамских близнецов: они имели три ноги на двоих и общий таз, который нужно было разделить. Недостающую ногу заменил протез. Зита и Гита провели в Москве 3 года.

Зита Резаханова умерла в 2015 году после тяжелой болезни.

Если бы у меня спросили, что бы я захотела – здоровье или что, я бы сделала выбор в пользу семьи. Я бы прожила заново это все ради такой семьи, ради этой любви. Ради Зиты, что у меня была такая половинка. Потому что люди ищут счастья, богатства, но это не сделает их счастливыми. Я счастливый человек,

– призналась Гита в январе 2020 года.

Зита и Гита Резахановы

В 2007 году была успешно прооперирована индийскими врачами в два года Лакшми Татма, которая имела возросшего с ней близнеца-паразита. В 2003 году в Египте проведена успешная операция по разделению близнецов, которые при рождении были соединены головами.

Когда невозможно разделить сиамских близнецов

Да, существуют истории успешных операций, однако разделить малышей не всегда возможно. Самым сложным считается случай срастания головами. Также иногда рассматривается возможность спасения сильного близнеца.

Невозможно разделить сиамских близнецов с общим позвоночником, двухголових с одним телом, а также с одним набором жизненно необходимых органов – сердце, легкие, головной мозг, пищеварительный тракт и тому подобное.

Эбби и Бриттани Хенсель

Сексуальная жизнь у сиамских близнецов

Сиамские близнецы могут иметь сексуальную жизнь. Так, у братьев Энга и Чанга Банкера были собственные гениталии, поэтому от них родился 21 ребенок.

На сайте Центра практической этики Оксфордского университета было опубликовано эссе о том, что каждый из близнецов может заниматься сексом с третьим лицом, не спрашивая разрешения у второго близнеца. Однако понятно, что при этом другой близнец будет присутствовать. Это возможно, если у них разные половые органы.

У братьев Банкеров был 21 ребенок

Если у близнецов общие половые органы, секс без согласия обеих абсолютно недопустим.

Кроме того, автор эссе считает, что существуют другие действия, когда один близнец не должен совершать с их общим телом без согласия брата или сестры: мастурбация, донорство крови, прием лекарств, которые нужны только одному, действия, за которые общее тело может получить травмы.

Сиамские близнецы в Украине

Сиамские близняшки, которые в 2002 году родившиеся в Кировограде (на сегодня Кропивницкий), прожили две недели.

В 2012 году в Краматорске родились девочки, сросшиеся грудными клетками. Они умерли через 5 дней.

В октябре 2019 года стало известно о смерти сиамских близнецов в областной детской клинической больнице в Черновцах. Девочки родились в ночь на 28 сентября и находились три дня в крайне тяжелом состоянии. Их мать, по словам медиков, ни разу не посетила детей, а отец только приносил средства ухода.