З 2021 року зміниться алгоритм виклику швидкої медичної допомоги. Диспетчери ділитимуть виклики за категоріями та обиратимуть найпріоритетніші.

Під час брифінгу 12 вересня Степанов розповів, що з наступного року диспетчери швидкої ділитимуть виклики на 4 категорії, повідомляє 24 канал.

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Виклики будуть ділитися на:

критичні,

термінові,

невідкладні,

профільні.

Система поділу викликів допоможе медикам правильно розподілити час. Якщо виклик буде критичним, меддопомога повинна буде прибути миттєво.

У 2021 році змінюються алгоритми диспетчеризації. Тобто ми будемо ділити всі виклики на 4 категорії. Це – критичний, терміновий, невідкладний і непрофільний. Це безпосередньо впливає на час доїзду. Якщо це критичний виклик, то "швидка" повинна бути практично миттєво на місці,

– розповів Степанов.

Він додав, що з наступного року введуть і принцип екстериторіальності. Тобто не залежно від місця прописки чи районного поділу до пацієнта приїжджатиме та швидка, яка перебуває найближче від нього.



Коли швидка приїде на виклик / інфографіка 24 каналу