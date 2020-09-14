Швидка допомога працюватиме по-новому: що зміниться
З 2021 року зміниться алгоритм виклику швидкої медичної допомоги. Диспетчери ділитимуть виклики за категоріями та обиратимуть найпріоритетніші.
Під час брифінгу 12 вересня Степанов розповів, що з наступного року диспетчери швидкої ділитимуть виклики на 4 категорії, повідомляє 24 канал.
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Виклики будуть ділитися на:
- критичні,
- термінові,
- невідкладні,
- профільні.
Система поділу викликів допоможе медикам правильно розподілити час. Якщо виклик буде критичним, меддопомога повинна буде прибути миттєво.
У 2021 році змінюються алгоритми диспетчеризації. Тобто ми будемо ділити всі виклики на 4 категорії. Це – критичний, терміновий, невідкладний і непрофільний. Це безпосередньо впливає на час доїзду. Якщо це критичний виклик, то "швидка" повинна бути практично миттєво на місці,
– розповів Степанов.
Він додав, що з наступного року введуть і принцип екстериторіальності. Тобто не залежно від місця прописки чи районного поділу до пацієнта приїжджатиме та швидка, яка перебуває найближче від нього.