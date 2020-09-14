С 2021 года изменится алгоритм вызова скорой медицинской помощи. Диспетчеры будут делить вызовы по категориям и выбирать приоритетные.

Во время брифинга 12 сентября Степанов рассказал, что со следующего года диспетчеры скорой будут делить вызовы на 4 категории, сообщает 24 канал.

К теме Что делать, если скорая помощь отказывается приезжать: советы юриста

Вызовы будут делиться на:

критические,

срочные,

неотложные,

профильные.

Система разделения вызовов поможет медикам правильно распределить время. Если вызов будет критическим, медпомощь должна будет прибыть мгновенно.

В 2021 году меняются алгоритмы диспетчеризации. То есть мы будем делить все вызовы на 4 категории. Это – критический, срочный, неотложный и непрофильный. Это напрямую влияет на время доезда. Если это критический вызов, то "скорая" должна быть практически мгновенно на месте,

– рассказал Степанов.

Он добавил, что со следующего года введут и принцип экстерриториальности. То есть не зависимо от места прописки или районного деления к пациенту будет приезжать та скорая, которая находится ближе всего от него.

Когда скорая приедет на вызов / инфографика 24 канала