Скорая помощь будет работать по-новому: что изменится
С 2021 года изменится алгоритм вызова скорой медицинской помощи. Диспетчеры будут делить вызовы по категориям и выбирать приоритетные.
Во время брифинга 12 сентября Степанов рассказал, что со следующего года диспетчеры скорой будут делить вызовы на 4 категории, сообщает 24 канал.
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Вызовы будут делиться на:
- критические,
- срочные,
- неотложные,
- профильные.
Система разделения вызовов поможет медикам правильно распределить время. Если вызов будет критическим, медпомощь должна будет прибыть мгновенно.
В 2021 году меняются алгоритмы диспетчеризации. То есть мы будем делить все вызовы на 4 категории. Это – критический, срочный, неотложный и непрофильный. Это напрямую влияет на время доезда. Если это критический вызов, то "скорая" должна быть практически мгновенно на месте,
– рассказал Степанов.
Он добавил, что со следующего года введут и принцип экстерриториальности. То есть не зависимо от места прописки или районного деления к пациенту будет приезжать та скорая, которая находится ближе всего от него.
Когда скорая приедет на вызов / инфографика 24 канала