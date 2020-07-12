Швеція шкодує, що відмовилася від карантину. Вже місяць там реєструють високий рівень захворюваності на COVID-19, на відміну від більшості європейських держав, які вводили жорсткі обмеження.

Про альтернативний сценарій, який обрала скандинавська країна і наслідки такого рішення – читайте в матеріалі 24 каналу.

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Влада Швеції була впевнена, що зможе контролювати COVID-19

Шведи обрали альтернативний шлях протистояння COVID-19д. В той час, як увесь світ буквально паралізувало, тут не вводили тотальних обмежень. Працювали бари, ресторани, магазини, громадський транспорт, не закривали дитсадки та школи. Щобільше – навіть кордони.

Обмеження були на рівні рекомендацій. Серед заборон: лише проведення публічних зібрань за участю більш 500 людей, а також відвідування старшої школи та університетів. Навчання тут стало дистанційним.

"Коли ми подивимося назад після завершення кризи, то кожен буде пишатися своєю особливою роллю і докладеними зусиллями заради допомоги іншим співгромадянам, нашому суспільству та Швеції", – заявив прем'єр-міністр Швеції Стефан Левен.

Українець Євген Волинський, який 30 років живе у Швеції, досі дивується законослухняності шведів – особливо, в часи коронавірусу.

"Якщо порівнювати з іншими країнами, так це дива свідомості ми побачили! Шведи і так доволі дистанційні. Проте ризик полягав у тому, що вони сказали: нехай свідомість самих громадян це зробить", – розповів Євген Волинський.

Головний епідеміолог Швеції визнав помилки

Зробили ставку на колективний імунітет і, схоже, пошкодували про це. Головний епідеміолог країни визнав помилки у боротьбі з COVID-19. Наразі кількість хворих у країні зростає. Так, за 2 тижні з 24 червня по 7 липня в Швеції виявили більш ніж 14 тисяч нових випадків.

За слвоами українки Лізи Козик, яка живе у містечку Ньюшопінг, шведи розділилися на 2 табори:

одні – довіряють владі і підтримують обраний шлях,

решта – за більш жорсткі заходи.

"Сама ідея колективного імунітету – не поганий спосіб боротися з епідемією. Але, на жаль, смертність зростає. Це залежить від того, що вірус розповсюдився у домах для людей похилого віку. Тому експеримент вважається невдалим", – пояснила Ліза Козик.

Колапсу не сталося

Попри велику кількість хворих, колапсу у країні не сталося. Про це каже імунолог Борис Донськой. За його словами, цього не відбулося через те, що Швеція має одну з найкращих систем охорони здоров'я в Європі. Українська навряд чи витримала б таке навантаження.

Борис Донський, імунолог “Хто правий, а хто не правий – буде видно в кінці року. Так, Швеція отримала найбільшу кількість захворюваності порівняно з сусідами і кількість смертей. Проте кількість людей, яка перехворіла, – інвестиція в те, що восени вони будуть дивитися більш оптимістично".

Говорити про правильність чи хибність шведського сценарію не береться ніхто, адже коронавірус ще не відступив. Висновки можна буде робити лише наприкінці року.

Швеція не уникнула економічної кризи

Попри те, що Швеція не вводила жорстких обмежень, це вдарило по економіці країни. Рівень безробіття зростає, держава виплачує громадянам матеріальну допомогу, діють кредитні канікули. Запровадивши карантин, Україна з одного боку втратила мільярди, але з іншого – зберегла людські життя.

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"Як підрахувати вартість збережених життів? Є показник "вартість статистичного життя". Для України вона складає 454 тисячі доларів. Карантин за підрахунками моделі Київської школи економіки дозволяє зберігати близько 121 тисячу життів. Якщо ми перемножимо – отримаємо приблизно 55 мільярдів вигоди", – скав економіст Київської школи економіки Юрій Ганиченко.