Швеция сожалеет, что отказалась от карантина. Уже месяц там регистрируют высокий уровень заболеваемости COVID-19, в отличие от большинства европейских государств, которые вводили жесткие ограничения.

Об альтернативном сценарии, который выбрала скандинавская страна и последствиях такого решения – читайте в материале 24 канала.

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Власти Швеции были уверены, что смогут контролировать COVID-19

Шведы выбрали альтернативный путь противостояния COVID-19. В то время, как весь мир буквально парализовало, здесь не вводили тотальных ограничений. Работали бары, рестораны, магазины, общественный транспорт, не закрывали детсады и школы. Более того – даже границы.

Ограничения были на уровне рекомендаций. Среди запретов: только проведение публичных собраний с участием более 500 человек, а также посещение старшей школы и университетов. Обучение здесь стало дистанционным.

"Когда мы посмотрим назад после завершения кризиса, то каждый будет гордиться своей особой ролью и докладеними усилиями ради помощи другим согражданам, нашему обществу и Швеции", – заявил премьер-министр Швеции Стефан Левен.

Украинец Евгений Волынский, который 30 лет живет в Швеции, до сих пор удивляется законопослушности шведов – особенно, во времена коронавируса.

"Если сравнивать с другими странами, так это чудеса сознания мы увидели! Шведы и так довольно дистанционные. Однако риск заключался в том, что они сказали: пусть сознание самих граждан это сделает", – рассказал Евгений Волынский.

Главный эпидемиолог Швеции признал ошибки

Сделали ставку на коллективный иммунитет и, похоже, пожалели об этом. Главный эпидемиолог страны признал ошибки в борьбе с COVID-19. Сейчас количество больных в стране растет. Так, за 2 недели с 24 июня по 7 июля в Швеции обнаружили более 14 тысяч новых случаев.

По словам украинки Лизы Козик, которая живет в городке Ньюшопинг, шведы разделились на 2 лагеря:

одни доверяют власти и поддерживают выбранный путь,

остальные – за более жесткие меры.

"Сама идея коллективного иммунитета – не плохой способ бороться с эпидемией. Но, к сожалению, смертность растет. Это зависит от того, что вирус распространился в домах престарелых. Поэтому эксперимент считается неудачным", – пояснила Лиза Козик.

Коллапса не произошло

Несмотря на большое количество больных, коллапса в стране не произошло. Об этом говорит иммунолог Борис Донской. По его словам, этого не произошло из-за того, что Швеция имеет одну из лучших систем здравоохранения в Европе. Украинская вряд ли выдержала бы такую нагрузку.

Борис Донской, иммунолог “Кто прав, а кто не прав – будет видно в конце года. Так, Швеция получила наибольшее количество заболеваемости в сравнении с соседями и количество смертей. Однако количество людей, переболевших, – инвестиция в то, что осенью они будут смотреть более оптимистично".

Говорить о правильности или ошибочности шведского сценария не берется никто, ведь коронавирус еще не отступил. Выводы можно будет делать только в конце года.

Швеция не избежала экономического кризиса

Несмотря на то, что Швеция не вводила жестких ограничений, это ударило по экономике страны. Уровень безработицы растет, государство выплачивает гражданам материальную помощь, действуют кредитные каникулы. Введя карантин, Украина с одной стороны потеряла миллиарды, но с другой – сохранила человеческие жизни.

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"Как подсчитать стоимость сохранившихся жизней? Есть показатель "стоимость статистической жизни". Для Украины она составляет 454 тысячи долларов. Карантин по подсчетам модели Киевской школы экономики позволяет сохранить около 121 тысячи жизней. Если мы перемножим – получим примерно 55 миллиардов выгоды", – сказал экономист Киевской школы экономики Юрий Ганиченко.