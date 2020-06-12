Специалисты уверяют, что почти все страны ЕС уже прошли пик коронавируса. Но все же остались еще два государства, на территории которых заболеваемость COVID-19 пока что только растет.

Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) сообщает, что почти все страны ЕС прошли первую волну пандемии коронавируса, сообщает издание RMF24.

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ECDC проанализировали эпидемиологическую ситуацию в ЕС в период с 31 декабря по 9 июня. В результатах отчета говорится, что уровень инфекций удалось снизить на 80%.

Какие страны ЕС еще не прошли пик COVID-19

Сейчас эти страны имеют самый высокий уровень заболеваемости с начала пандемии и неизвестно, когда она пойдет на спад:

Польша;

Швеция.

В ECDC подчеркнули, что повышение уровня заболеваемости коронавирусом в этих странах может объясняться и увеличением количества тестирований граждан.

Начальная волна заражений прошла пик во всех странах, кроме Польши и Швеции,

– говорится в сообщении.

К слову, в Минздраве Украины считают, что Украина движется по польскому сценарию развития пандемии коронавируса. Следовательно, в министерстве внимательно следят за эпидемиологической ситуацией на территории соседнего государства.