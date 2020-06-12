Назвали страны ЕС, которые еще не прошли пик коронавируса
Специалисты уверяют, что почти все страны ЕС уже прошли пик коронавируса. Но все же остались еще два государства, на территории которых заболеваемость COVID-19 пока что только растет.
Европейский центр профилактики и контроля заболеваний (ECDC) сообщает, что почти все страны ЕС прошли первую волну пандемии коронавируса, сообщает издание RMF24.
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ECDC проанализировали эпидемиологическую ситуацию в ЕС в период с 31 декабря по 9 июня. В результатах отчета говорится, что уровень инфекций удалось снизить на 80%.
Какие страны ЕС еще не прошли пик COVID-19
Сейчас эти страны имеют самый высокий уровень заболеваемости с начала пандемии и неизвестно, когда она пойдет на спад:
- Польша;
- Швеция.
В ECDC подчеркнули, что повышение уровня заболеваемости коронавирусом в этих странах может объясняться и увеличением количества тестирований граждан.
Начальная волна заражений прошла пик во всех странах, кроме Польши и Швеции,
– говорится в сообщении.
К слову, в Минздраве Украины считают, что Украина движется по польскому сценарию развития пандемии коронавируса. Следовательно, в министерстве внимательно следят за эпидемиологической ситуацией на территории соседнего государства.