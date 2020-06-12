Фахівці запевняють, що майже всі країни ЄС вже минули пік коронавірусу. Але все ж залишились ще дві держави, на території яких захворюваність COVID-19 поки що лише зростає.

Європейський центр з профілактики та контролю захворювань (ECDC) повідомляє, що майже всі країни ЄС пройшли першу хвилю пандемії коронавірусу, повідомляє видання RMF24.

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ECDC проаналізували епідеміологічну ситуацію у ЄС в період з 31 грудня по 9 червня. У результатах звіту йдеться, що рівень інфекцій вдалося знизити на 80%.

Які країни ЄС ще не пройшли пік COVID-19

Нині ці країни мають найвищий рівень захворюваності від початку пандемії й невідомо, коли вона піде на спад:

Польща;

Швеція.

В ECDC підкреслили, що підвищення рівня захворюваності коронавірусу в цих країнах може пояснюватись і збільшенням кількості тестувань громадян.

Початкова хвиля заражень пройшла пік у всіх країнах, крім Польщі й Швеції,

– йдеться в повідомленні.

До слова, в МОЗ України вважають, що Україна рухається за польським сценарієм розвитку пандемії коронавірусу. Відтак, у міністерстві уважно стежать за епідеміологічною ситуацією на території сусідньої держави.