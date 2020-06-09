Якби європейські країни не ввели жорсткий карантин, то внаслідок COVID-19 могло б померти близько 3 мільйонів людей.

Дослідники з Імперського коледжу Лондона проаналізували вплив карантину у 11 європейських країнах, повідомляє BBC.

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Науковці проаналізували вплив карантину з початку пандемії до початку травня у таких європейських країнах: Австрія, Бельгія, Данія, Франція, Німеччина, Італія, Норвегія, Іспанія, Швеція, Швейцарія та Велика Британія.

На момент дослідження у цих країнах внаслідок ускладнень коронавірусу померло близько 130 000 людей.

Згідно з їхніми підрахунками, до 4 травня без карантину в Європі захворіли б 12-15 мільйонів людей, 3,2 мільйона з яких померли б.

Загалом карантинні обмеження запобігли загибелі 690 тисяч людей у Франції, 630 тисяч в Італії та 470 тисяч у Великій Британії.

Також дослідники наголосили на тому, що поки що коронавірусом інфікована невелика частка населення – близько 4%. Науковці попередили, що це лише "початок пандемії" й після послаблення карантинних обмежень кількість нових хворих зростатиме.