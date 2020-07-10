Фармгіганти AstraZeneca і Merck отримали дозвіл на продаж на території Євросоюзу протипухлинного препарату Lynparza для підтримувального лікування раку підшлункової залози.

Раніше Lynparza (олапаріб) був схвалений в США і в ряді інших країн в якості підтримуючої терапії першої лінії для пацієнтів з метастатичним раком підшлункової залози, у яких захворюванні не прогресувало мінімум 16 тижнів після отримання хімієтерапія.

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Схвалення Європейської комісії було отримано на підставі рандомізованого дослідження, в якому брали участь 154 пацієнти, половина з яких два рази на день отримувала по 300 мг Lynparza. З'ясувалося, що препарат майже подвоює тривалість часу, протягом якого пацієнти з метастатичним раком підшлункової залози жили без прогресування захворювання.

Тривалість життя без прогресування пацієнтів, які отримували Lynparza, тривала в середньому 7,4 місяця у порівнянні з 3,8 місяця в групі плацебо

Торік Єврокомісія схвалила Lynparza для терапії жінок, які страждають від прогресуючого раку яєчника з мутацією гена BRCA, а також метастатичним раком молочної залози.

Чому це важливо

Рак підшлункової залози є одним з найнебезпечніших. Він найшвидше прогресує та найгірше лікується. Нові ліки допоможуть продовжити життя пацієнтів. На жаль, з цим діагнозом люди рідко живуть довше 5 років.