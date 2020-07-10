Фармгиганты AstraZeneca и Merck получили разрешение на продажу на территории Евросоюза противоопухолевого препарата Lynparza для поддерживающего лечения рака поджелудочной железы.

Ранее Lynparza (олапариб) был одобрен в США и в ряде других стран в качестве поддерживающей терапии первой линии у пациентов с метастатическим раком поджелудочной железы, у которых заболевание не прогрессировало минимум 16 недель после получения химиотерапии.

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Одобрение Европейской комиссии было получено на основании рандомизированного исследования, в котором принимали участие 154 пациента, половина из которых два раза в день получала по 300 мг Lynparza. Выяснилось, что препарат почти удваивает продолжительность времени, в течение которого пациенты с метастатическим раком поджелудочной железы жили без прогрессирования заболевания.

Продолжительность жизни без прогрессирования пациентов, получавших Lynparza, продолжалась в среднем 7,4 месяца по сравнению с 3,8 месяца в группе плацебо.

В прошлом году Еврокомиссия одобрила Lynparza для терапии женщин, страдающих от прогрессирующего рака яичника с мутацией гена BRCA, а также метастатическим раком молочной железы.

Почему это важно

Рак поджелудочной железы является одним из самых опасных. Он быстро прогрессирует и хуже лечится. Новые лекарства помогут продлить жизнь пациентов. К сожалению, с этим диагнозом люди редко живут больше 5 лет.