Зокрема, про це розповів головний санітарний лікар України Ігор Кузін. Він також перерахував симптоми нового різновиду коронавірусу.
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За даними МОЗ, станом на сьогодні на території України не виявлено випадків інфікування Pirola. Водночас такої імовірності у відомстві не виключають.
Ми не виключаємо, що новий варіант коронавірусної інфекції з'явиться на території України. Враховуючи, що тисячі українців, які вимушено покинули свої домівки через війну, приїжджатимуть або повертатимуться додому з країн, де вже є новий штам,
– зауважив Ігор Кузін .
Симптоми у нового штаму:
- нежить;
- головний біль;
- втома;
- чхання та біль у горлі;
- рідше – подразнення очей і висипи.
Раніше головний санлікар зазначав, що в Україні продовжать відстежувати епідеміологічну ситуацію та фіксувати випадки інфікування новими штамами.
У МОЗ нагадують, що єдиним дієвим способом забезпечити імунітет проти COVID-19 – є вакцинація.
Раніше Ігор Кузін також пояснив, кому потрібне 4-те та 5-те щеплення проти коронавірусної інфекції. Оскільки загальний рекомендований курс з первинної вакцинації проти COVID-19 та першого бустера — це 3 щеплення.