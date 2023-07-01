Відповідна постанова КМУ оприлюднена на Урядовому порталі, інформує 24 Канал.
Дивіться також Пандемію скасували: чи будуть щеплення проти COVID-19 обов'язковими – пояснення Ляшка
Відмінити з 24 години 00 хвилин 30 червня 2023 року на всій території України карантин, встановлений з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2,
– йдеться у документі.
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що COVID-19 став для українців важким випробування, тому влада свої рішення увесь цей час спрямовувала на те, аби зберегти життя людей.
Що цьому передувалоВсесвітня організація охорони здоров’я 5 травня скасувала статус пандемії COVID-19. Хворобу було перенесено до постійної проблеми охорони здоров'я. Однак COVID-19 нікуди не зникає, а SARS-CoV-2 циркулюватиме надалі. Тому вакцинація залишається рекомендованою.
Головне про карантин в Україні
- В Україні вперше поширення COVID-19 було зафіксовано 3 березня 2020 року, коли випадок хвороби виявили у пацієнта з Чернівецькій області.
- Уже з 12 березня 2020 року влада запровадила карантин. Тоді було закрито навчальні й ТЦ, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків.
- Зупинили роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, припинили міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.
- Відтоді уряд продовжував карантин декілька разів, при цьому вносили певні зміни та послаблення обмежень.
- Усього в Україні зафіксовано понад 5,5 мільйона випадків захворювання на COVID-19, з них понад 112 тисяч – летальні.