Відповідна постанова КМУ оприлюднена на Урядовому порталі, інформує 24 Канал.

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Відмінити з 24 години 00 хвилин 30 червня 2023 року на всій території України карантин, встановлений з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2,

– йдеться у документі.

Зверніть увагу! Рішення про скасування карантину та режиму надзвичайної ситуації у зв'язку з пандемією коронавірусу було ухвалене на засіданні уряду 27 липня.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що COVID-19 став для українців важким випробування, тому влада свої рішення увесь цей час спрямовувала на те, аби зберегти життя людей.

Що цьому передувало Всесвітня організація охорони здоров’я 5 травня скасувала статус пандемії COVID-19. Хворобу було перенесено до постійної проблеми охорони здоров'я. Однак COVID-19 нікуди не зникає, а SARS-CoV-2 циркулюватиме надалі. Тому вакцинація залишається рекомендованою.

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