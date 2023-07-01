Соответствующее постановление КМУ обнародовано на правительственном портале, информирует 24 Канал.
Пандемию отменили: будут ли прививки против COVID-19 обязательными – объяснение Ляшко
Отменить с 24 часов 00 минут 30 июня 2023 года на всей территории Украины карантин, установленный с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2,
– говорится в документе.
Премьер-министр Денис Шмигаль отметил, что COVID-19 стал для украинцев тяжелым испытанием, поэтому власти свои решения все это время направляли на то, чтобы сохранить жизнь людей.
Что этому предшествовалоВсемирная организация здравоохранения 5 мая упразднила статус пандемии COVID-19. Болезнь была перенесена к постоянной проблеме здравоохранения. Однако COVID-19 никуда не исчезает, а SARS-CoV-2 будет циркулировать дальше. Поэтому вакцинация остается рекомендованной.
Главное о карантине в Украине
- В Украине впервые распространение COVID-19 было зафиксировано 3 марта 2020, когда случай болезни обнаружили у пациента из Черновицкой области.
- Уже с 12 марта 2020 года власти ввели карантин. Тогда были закрыты учебные и ТЦ, кроме продуктовых магазинов, аптек, автозаправок и банков.
- Остановили работу метрополитенов в Киеве, Харькове и Днепре, прекратили междугороднее и межобластное автомобильное, железнодорожное и авиасообщение.
- С этого момента правительство продолжало карантин несколько раз, при этом вносили определенные изменения и ослабление ограничений.
- Всего в Украине зафиксировано более 5,5 миллиона случаев заболевания COVID-19, из них более 112 тысяч летальные.