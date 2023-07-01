Соответствующее постановление КМУ обнародовано на правительственном портале, информирует 24 Канал.

Пандемию отменили: будут ли прививки против COVID-19 обязательными – объяснение Ляшко

Отменить с 24 часов 00 минут 30 июня 2023 года на всей территории Украины карантин, установленный с целью предотвращения распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2,

– говорится в документе.

Обратите внимание! Решение об отмене карантина и режиме чрезвычайной ситуации в связи с пандемией коронавируса было принято на заседании правительства 27 июля.

Премьер-министр Денис Шмигаль отметил, что COVID-19 стал для украинцев тяжелым испытанием, поэтому власти свои решения все это время направляли на то, чтобы сохранить жизнь людей.

Что этому предшествовало Всемирная организация здравоохранения 5 мая упразднила статус пандемии COVID-19. Болезнь была перенесена к постоянной проблеме здравоохранения. Однако COVID-19 никуда не исчезает, а SARS-CoV-2 будет циркулировать дальше. Поэтому вакцинация остается рекомендованной.

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