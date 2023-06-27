Кроме того, Кабинет Министров планирует отменить режим чрезвычайной ситуации, который также был введен из-за пандемии. Таким образом, карантинные ограничения в Украине продолжались более 3 лет.

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Правительство отменило карантин в Украине

Шмигаль подчеркнул, что COVID-19 стал для украинцев тяжелым испытанием. Поэтому все решения Кабинета Министров все это время были направлены на то, чтобы сохранить жизнь людей.

Спасибо медикам, которые все эти годы самоотверженно боролись с пандемией и сделали все, чтобы минимизировать ее последствия,

– подчеркнул Шмигаль.

Глава правительства подчеркнул, что за период пандемии Кабмин отработал механизмы реагирования, которые пригодились также во время полномасштабной войны. Министры отвечают на новые вызовы и вооружены новыми методами и подходами к решению ситуаций связанных со здравоохранением общества.

В заключение Шмигаль отметил, что сегодня наши врачи и медсестры не менее героически помогают защитникам и гражданским в условиях полномасштабной войны.

Недавно ВОЗ отменила пандемию коронавируса в мире