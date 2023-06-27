Кроме того, Кабинет Министров планирует отменить режим чрезвычайной ситуации, который также был введен из-за пандемии. Таким образом, карантинные ограничения в Украине продолжались более 3 лет.
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Правительство отменило карантин в Украине
Шмигаль подчеркнул, что COVID-19 стал для украинцев тяжелым испытанием. Поэтому все решения Кабинета Министров все это время были направлены на то, чтобы сохранить жизнь людей.
Спасибо медикам, которые все эти годы самоотверженно боролись с пандемией и сделали все, чтобы минимизировать ее последствия,
– подчеркнул Шмигаль.
Глава правительства подчеркнул, что за период пандемии Кабмин отработал механизмы реагирования, которые пригодились также во время полномасштабной войны. Министры отвечают на новые вызовы и вооружены новыми методами и подходами к решению ситуаций связанных со здравоохранением общества.
В заключение Шмигаль отметил, что сегодня наши врачи и медсестры не менее героически помогают защитникам и гражданским в условиях полномасштабной войны.
Недавно ВОЗ отменила пандемию коронавируса в мире
- Всемирная организация здравоохранения 5 мая отменила статус пандемии COVID-19 как глобальной чрезвычайной ситуации. Несмотря на это, в организации подчеркнули, что это не повод ослаблять бдительность, ведь вирус все еще постоянно мутирует.
- Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреесус отметил, что, несмотря на то, что этап чрезвычайной ситуации закончился, пандемия фактически продолжается. Он отметил, что еженедельно от вируса все еще умирают тысячи людей.
- В ВОЗ также напомнили, что пандемия коронавируса не просто повлекла за собой кризис здравоохранения. Пандемия также имела и экономические последствия, привела к отмене путешествий, закрытию предприятий, а также бросила миллионы людей в бедность, одиночество, изоляцию, тревогу и депрессию.