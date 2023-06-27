Окрім цього, Кабінет Міністрів планує скасувати режим надзвичайної ситуації, який також запровадили через пандемію. Таким чином карантинні обмеження в Україні тривали понад 3 роки.

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Уряд скасував карантин в Україні

Шмигаль наголосив, що COVID-19 став для українців важким випробуванням. Тому всі рішення Кабінету Міністрів весь цей час були спрямовані на те, аби зберегти життя людей.

Дякую медикам, які всі ці роки самовіддано боролися з пандемією та зробили все, аби мінімізувати її наслідки,

– підкреслив Шмигаль.

Глава уряду наголосив, що за період пандемії Кабмін відпрацював механізми реагування, що стали в пригоді також під час повномасштабної війни. Наразі міністри відповідають на нові виклики та озброєні новими методами й підходами до вирішення ситуацій пов'язаних з охороною здоров'я суспільства.

Наостанок Шмигаль зазначив, що сьогодні наші лікарі та медсестри не менш героїчно допомагають захисникам та цивільним в умовах повномасштабної війни.

Нещодавно ВООЗ скасувала пандемію коронавірусу у світі