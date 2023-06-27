Окрім цього, Кабінет Міністрів планує скасувати режим надзвичайної ситуації, який також запровадили через пандемію. Таким чином карантинні обмеження в Україні тривали понад 3 роки.
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Уряд скасував карантин в Україні
Шмигаль наголосив, що COVID-19 став для українців важким випробуванням. Тому всі рішення Кабінету Міністрів весь цей час були спрямовані на те, аби зберегти життя людей.
Дякую медикам, які всі ці роки самовіддано боролися з пандемією та зробили все, аби мінімізувати її наслідки,
– підкреслив Шмигаль.
Глава уряду наголосив, що за період пандемії Кабмін відпрацював механізми реагування, що стали в пригоді також під час повномасштабної війни. Наразі міністри відповідають на нові виклики та озброєні новими методами й підходами до вирішення ситуацій пов'язаних з охороною здоров'я суспільства.
Наостанок Шмигаль зазначив, що сьогодні наші лікарі та медсестри не менш героїчно допомагають захисникам та цивільним в умовах повномасштабної війни.
Нещодавно ВООЗ скасувала пандемію коронавірусу у світі
- Всесвітня організація охорони здоров'я 5 травня скасувала статус пандемії COVID-19, як глобальної надзвичайної ситуації. Попри це, в організації наголосили, що це не привід послаблювати пильність, адже вірус все ще постійно мутує.
- Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Аданом Гебреєсус зауважив, що попри те, що етап надзвичайної ситуації закінчився, пандемія фактично триває. Він зазначив, що щотижня від вірусу все ще помирають тисячі людей.
- У ВООЗ також нагадали, що пандемія коронавірусу не просто спричинила кризу охорони здоров'я. Пандемія також мала й економічні наслідки, призвела до скасування подорожей, закриття підприємств, а також кинула мільйони людей у бідність, самотність, ізоляцію, тривогу та депресію.