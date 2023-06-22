Ситуация с коронавирусом в Украине

Такую информацию предоставил главный санитарный врач Игорь Кузин. По его словам, хотя количество случаев COVID-19 в Украине уменьшается летом, все еще зафиксируются новые случаи коронавируса. Поэтому важно продолжать вакцинацию.

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Все меньше людей обращаются за прививкой против коронавируса. В настоящее время менее 70% населения защищены от COVID-19, и среди людей старше 60 лет эта цифра составляет менее 30%. Статистика по коронавирусу в Украине, предоставленная Минздравом, показывает, что в течение 7 дней в июне COVID-19 подтвердили у 102 детей. Больше всего случаев зафиксировано среди людей старше 60 лет: 568 случаев, из них 13 летальных.

Это значит, что осенью существует риск новой волны заболеваемости, поэтому каждый должен обновить свою защиту, чтобы иметь сформированный иммунитет и снизить риски для своего здоровья,

– подчеркнул Кузин.

Вакцинация против коронавируса

По состоянию на середину июня первую бустерную дозу уже получили 3223164 человека, а вторую бустерную дозу – 335065. Через 5 месяцев после первой вакцинации необходимо получить первый бустер. Второй бустер рекомендован всем совершеннолетним минимум через 4 месяца после первой дозы.

"В Украине разрешена вакцинация против COVID-19 от 5-летнего возраста. Для прививок детей 5-11 лет используют специальную вакцину Comirnaty, одна доза которой содержит втрое меньше активного вещества, чем вакцина для людей старше 12 лет", - напомнил врач.

Также он сообщил, что в Украине более 7 миллионов доз вакцины, которые предоставляются бесплатно населению. Транспортировка вакцин осуществляется регулярно, поэтому в каждом регионе есть достаточное количество доз для проведения вакцинации.

В целом, с начала вакцинационной кампании в Украине было проведено 35 533 427 прививок против COVID-19, на прошлой неделе – 13 754.