В частности, об этом рассказал главный санитарный врач Украины Игорь Кузин. Он также перечислил симптомы новой разновидности коронавируса.

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По данным Минздрава, по состоянию на сегодняшний день на территории Украины не выявлены случаи инфицирования Pirola. В то же время, такой вероятности в ведомстве не исключают.

Мы не исключаем, что новый вариант коронавирусной инфекции появится на территории Украины. Учитывая, что тысячи украинцев, вынужденно покинувших свои дома из-за войны, будут приезжать или возвращаться домой из стран, где уже есть новый штамм,

– заметил Игорь Кузин.

Симптомы нового штамма:

насморк;

головная боль;

усталость;

чихание и боль в горле;

реже – раздражение глаз и сыпь.

Обратите внимание! Штамм Pirola впервые обнаружили в Израиле. Известно более 100 тысяч случаев во многих странах, в частности: в Великобритании, США, ЮАР, Швеции, Франции, Португалии, Канаде, Таиланде, Швейцарии и Австралии.

Ранее главный санврач отмечал, что в Украине продолжат отслеживать эпидемиологическую ситуацию и фиксировать случаи инфицирования новыми штаммами.

В Минздраве напоминают, что единственным действенным способом обеспечить иммунитет против COVID-19 является вакцинация.

Ранее Игорь Кузин также объяснил, кому нужна 4-я и 5-я прививка против коронавирусной инфекции. Поскольку общий рекомендованный курс по первичной вакцинации против COVID-19 и первого бустера — это 3 прививки.