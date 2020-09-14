Нове дослідження, проведене фінськими вченими показало, що навіть помірна випивка сприяє зменшенню мозку.

У дослідженні взяли участь понад 350 осіб у віці від 39 до 45 років. Учасники розповіли про те, як часто і в яких кількостях вони випивають.

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Алкоголь зменшує розмір мозку

Виявилося, що більшість споживає помірні дози алкоголю, які, згідно з сьогоднішнім уявленням, несуть низький ризик для здоров'я. У цьому дослідженні помірним споживанням вважалася норма в 14 стандартних порцій алкоголю в тиждень (одна порція – еквівалент 10 мл чистого спирту).

Але навіть помірний рівень пияцтва пов'язаний зі зменшенням обсягу головного мозку сильніше вікової норми: це показало МРТ-сканування. У дослідженні вчені порівнювали розміри мозку учасників з показниками, які вважаються нормальними.

Чим це небезпечно

В цьому дослідженні вчені не аналізували стан функцій головного мозку учасників. Однак відомо, що зменшення мозку зазвичай пов'язане з погіршенням його роботи. Наприклад, це демонструвало дослідження, яке виявило, що під дією навіть невеликих доз алкоголю може зменшуватися відділ мозку під назвою гіпокамп.

В учасників, які пили не тільки стискалася певні відділи мозку, а й ставали гіршими результати когнітивних тестів (на пам'ять і швидкість мислення). Важливо, що погіршення роботи мозку через вживання алкоголю можна частково відновити, якщо перестати пити.