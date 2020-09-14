Новое исследование, проведенное финскими учеными показало, что даже умеренная выпивка способствует уменьшению мозга.

В исследовании приняли участие более 350 человек в возрасте от 39 до 45 лет. Участники рассказали о том, как часто и в каких количествах они выпивают.

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Алкоголь уменьшает размер мозга

Оказалось, что большинство употребляет умеренные дозы алкоголя, которые, согласно сегодняшним представлениям, несут низкий риск для здоровья. В этом исследовании умеренным потреблением считалась норма в 14 стандартных порций алкоголя в неделю (одна порция – эквивалент 10 мл чистого спирта).

Но даже умеренный уровень пьянства связан с уменьшением объема головного мозга сильнее возрастной нормы: это показало МРТ-сканирование. В исследовании ученые сравнивали размеры мозга участников с показателями, которые считаются нормальными.

Чем это опасно

В этом исследовании ученые не анализировали состояние функций головного мозга участников. Однако известно, что уменьшение мозга обычно связано с ухудшением его работы. Например, это демонстрировало исследование, которое выявило, что под действием даже небольших доз алкоголя может уменьшаться отдел мозга под названием гиппокамп.

У участников, которые пили не только сжималась определенные отделы мозга, но и становились хуже результаты когнитивных тестов (на память и скорость мышления). Важно, что ухудшение работы мозга из-за употребления алкоголя можно частично восстановить, если перестать пить.