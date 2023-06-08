Як солодке шкодить печінці

Коли ми їмо солодощі, наш організм розщеплює цукор до глюкози – частина її використовується як паливо для отримання енергії, а частина відкладається на потім. Печінка – один з органів, в якому глюкоза відкладається у вигляді жиру.

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Згодом клітини печінки поступово заміщуються жировими, що призводить до виникнення неалкогольної жирової хвороби печінки (НЗХП). Найчастіше хвороба виникає у людей з ожирінням чи надмірною вагою, з діабетом другого типу, людей зі зниженою активністю щитовидної залози, підвищеним тиском та високим рівнем холестерину.

На ранній стадії хвороба зазвичай не завдає жодної шкоди, але згодом може призвести до серйозних ушкоджень печінки, включаючи цироз.

Як алкоголь шкодить печінці

Інша часта причина хвороб печінки – алкоголь, поки вона лідирує, але вважається, що скоро неалкогольна жирова хвороба зустрічатиметься частіше, ніж алкогольна.

Надмірне вживання спиртного призводить до трьох захворювань:

надмірне накопичення жиру, або жирової дистрофії печінки;

запалення печінки, або алкогольного гепатиту;

заміні нормальної тканини печінки пошкодженою, або алкогольного цирозу.

При цьому алкоголь не викликає НЗХП, але може посилити стан хвороби. Тому хворим рекомендується обмежити вживання до мінімуму або взагалі не пити.