Как сладкое вредит печени

Когда мы едим сладости, наш организм расщепляет сахар до глюкозы – часть ее используется как топливо для получения энергии, а часть откладывается на потом. Печень – один из органов, в котором глюкоза откладывается в виде жира.

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Впоследствии клетки печени постепенно замещаются жировыми, что приводит к возникновению неалкогольной жировой болезни печени (НЗХП). Чаще всего болезнь возникает у людей с ожирением или избыточным весом, диабетом второго типа, людей с пониженной активностью щитовидной железы, повышенным давлением и высоким уровнем холестерина.

На ранней стадии болезнь обычно не наносит никакого вреда, но впоследствии может привести к серьезным повреждениям печени, включая цирроз.

Как алкоголь вредит печени

Другая частая причина болезней печени – алкоголь, пока она лидирует, но считается, что скоро неалкогольная жировая болезнь будет встречаться чаще, чем алкогольная.

Чрезмерное употребление спиртного приводит к трем заболеваниям:

чрезмерное накопление жира или жировой дистрофии печени;

воспаление печени или алкогольного гепатита;

замене нормальной ткани печени поврежденной или алкогольного цирроза.

При этом алкоголь не вызывает НЗХП, но может усугубить состояние болезни. Поэтому больным рекомендуется ограничить употребление до минимума или вообще не пить.