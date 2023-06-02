Ученые собрали данные о 48 тысячах людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями. Они сопоставили количество употребляемых ими алкоголя с риском инфаркта, инсульта и смерти в течение 20 лет.

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Новое исследование влияния алкоголя

Исследование показало, что у людей, употреблявших алкоголь в количестве, эквивалентном 6 – 8 граммам чистого спирта в день, риск повторного инфаркта или инсульта был на 27% ниже, чем у тех, кто не пил совсем. Употребление 6 граммов в день было связано со снижением этих рисков на 50%.

Максимальной дозой алкоголя, связанной со снижением риска сердечно-сосудистых событий и смерти, было 15 граммов в день (эквивалент бутылки вина в неделю). Эта доза ниже той, которую в США считают относительно безопасной для здоровых мужчин (105 против 196 г чистого алкоголя в неделю).

Наши данные свидетельствуют, что людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями может не понадобиться полностью отказываться от алкоголя, чтобы предотвратить инсульт, инфаркт или стенокардию. Но они должны подумать о понижении дозы. Поскольку употребление алкоголя связано с риском развития других болезней,

– сказал Ченгий Динг, соавтор исследования.

Ученые предостерегают, что их данные могут преувеличивать защитное действие алкоголя для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Авторы указывают, что в результатах могут возникать неточности в связи с тем, что в наблюдательном исследовании сложно учесть все факторы. Кроме того, люди могут неточно сообщать о количестве алкоголя.

Другие исследования влияния алкоголя

Ранее ряд наблюдательных исследований действительно указывал на то, что малопьющие люди реже страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями. Однако эксперты предупреждают, что точность таких работ может хромать. Например, в группе непьющих людей могут быть те, кто "завязал" или не пьет по состоянию здоровья. Это может существенно портить статистику смертности среди тех, кто не употребляет алкоголь.

В 2019 году большое исследование, в котором использовали генетические методы, не выявило защитного действия алкоголя: у пьющих умеренно, риск инфарктов и инсультов был выше, чем у пьющих.

Всемирная организация здравоохранения отмечает, что безопасных доз алкоголя не существует. Это заключение было сделано на основании крупнейшего глобального исследования влияния алкоголя на здоровье.