Вчені зібрали дані про 48 тисяч людей, які страждають від серцево-судинних захворювань. Вони зіставили кількість алкоголю, які ті вживають, із ризиком інфаркту, інсульту та смерті протягом 20 років.

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Нове дослідження впливу алкоголю

Дослідження показало, що у людей, які вживали алкоголь у кількості, еквівалентній 6 – 8 грамам чистого спирту на день, ризик повторного інфаркту чи інсульту був на 27% нижчим, ніж у тих, хто не пив зовсім. Вживання 6 грамів на день було пов'язане зі зниженням цих ризиків на 50%.

Максимальною дозою алкоголю, яка була пов'язана зі зниженням ризику серцево-судинних подій та смерті, були 15 грамів на день (еквівалент пляшки вина на тиждень). Ця доза нижча за ту, яку в США вважають відносно безпечною для здорових чоловіків (105 проти 196 грамів чистого алкоголю на тиждень).

Наші дані свідчать, що людям із серцево-судинними захворюваннями може не знадобитися повністю відмовлятися від алкоголю, щоб попередити інсульт, інфаркт чи стенокардію. Але вони мають подумати про зниження дози. Оскільки вживанням алкоголю пов'язано з ризиком розвитку інших хвороб,

– сказав Ченгій Дінг, співавтор дослідження.

Вчені застерігають, що їхні дані можуть перебільшувати захисну дію алкоголю для людей із серцево-судинними хворобами. Автори вказують, що у результатах можуть бути неточності у зв'язку з тим, що у спостережному дослідженні складно врахувати всі фактори. Крім того, люди можуть неточно повідомляти про кількість алкоголю.

Інші дослідження впливу алкоголю

Раніше ряд наглядових досліджень дійсно вказував на те, що малопитущі люди рідше страждають від серцево-судинних захворювань. Проте експерти попереджають, що точність таких робіт може кульгати. Наприклад, у групі людей, які не п'ють, можуть бути ті, хто "зав'язав" або не п'є за станом здоров'я. Це може суттєво псувати статистику смертності серед тих, хто не вживає алкоголю.

У 2019 році велике дослідження, в якому використовували генетичні методи, не виявило захисної дії алкоголю: у тих, хто п'є помірно, ризик інфарктів та інсультів був вищим, ніж у тих, хто не п'є.

Всесвітня організація охорони здоров'я зазначає: безпечних доз алкоголю не існує. Цей висновок було зроблено на підставі найбільшого глобального дослідження впливу алкоголю на здоров'я.