Прогресування раку молочної залози відбувається в кілька етапів – від доброякісної пухлини до агресивної, злоякісної з ймовірними метастазами. За статистикою лише 20-50% пухлин стають раковими.

Дослідження, проведене вченими з Інституту Гюльбенк'яна, продемонструвало наявність у клітин раку молочної залози певного стану, яке передує переходу в агресивну форму, пише EurekAlert.

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Цей стан характеризується "закостенінням" клітини – її цитоскелет стає більш жорстким. Тільки після цього ракова клітина здатна активізуватися в організмі.

Не всі ракові клітини викликають рак

За статистикою лише 20-50% пухлин перероджуються в агресивну форму. Інформація про те, чи відноситься конкретна пухлина до цих 20-50%, могла б допомогти ефективніше лікувати пацієнтів з урахуванням тяжкості їхнього стану.

Науковці вивчали клітини, виявляючи сигнали, які могли б допомогти спрогнозувати переродження клітини. Фахівці приділили особливу увагу цитоскелетам клітин, раніше проводилися дослідження показали, що агресивна форма раку вимагає розм'якшення клітин.

Ознаки та переродження ракових клітин

Виявилося, що перед цим розм'якшенням клітини раку молочної залози проходять транзитну фазу закостеніння шляхом акумулювання волокон цитоскелету. Команда вчених з'ясувала, що в результаті підвищення жорсткості цитоскелета підвищується виробництво білків, які стимулюють ріст доброякісної пухлини і її переродження в злоякісну.

Вченим вдалося ідентифікувати ці білки та довести їхню причетність до переродження новоутворення на прикладі мух-дрозофіл. Це відкриття, за словами наукових співробітників, може сприяти прогнозуванню росту і метастазування пухлин.