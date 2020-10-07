Прогрессирование рака молочной железы происходит в несколько этапов – от доброкачественной опухоли до агрессивной, злокачественной с вероятными метастазами. По статистике лишь 20-50% опухолей становятся раковыми.

Исследование, проведенное учеными из Института Гюльбенкьяна, продемонстрировало наличие у клеток рака молочной железы определенного состояния, которое предшествует переходу в агрессивную форму, пишет EurekAlert.

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Это состояние характеризуется "закостенением" клетки – ее цитоскелет становится более жестким. Только после этого раковая клетка способна активизироваться в организме.

Не все раковые клетки вызывают рак

По статистике лишь 20-50% опухолей перерождаются в агрессивную форму. Информация о том, относится ли конкретная опухоль к этим 20-50%, могла бы помочь эффективно лечить пациентов с учетом тяжести их состояния.

Ученые изучали клетки, обнаруживая сигналы, которые могли бы помочь спрогнозировать перерождение клетки. Специалисты уделили особое внимание цитоскелетам клеток, ранее проводившиеся исследования показали, что агрессивная форма рака требует размягчения клеток.

Признаки и перерождение раковых клеток

Оказалось, что перед этим размягчением клетки рака молочной железы проходят транзитную фазу окостенения путем аккумулирования волокон цитоскелета. Команда ученых выяснила, что в результате повышения жесткости цитоскелета повышается производство белков, которые стимулируют рост доброкачественной опухоли и ее перерождение в злокачественную.

Ученым удалось идентифицировать эти белки и доказать их причастность к перерождению новообразования на примере мух-дрозофил. Это открытие, по словам научных сотрудников, может способствовать прогнозированию роста и метастазированию опухолей.