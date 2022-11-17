Коли ми спимо, мозок циклічно проходить через чотири стадії сну. Перші три вважаються сном із нешвидким рухом очей, це ще називається тихим сном. Четверта стадія – сон зі швидким рухом очей, також відомий як активний сон.
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Коли очі рухаються під час сну
Як тільки очі заплющуються, вони продовжують функціонувати і можуть уловлювати світло через повіки. Це пояснює, чому яскраве світло чи схід сонця можуть нас розбудити, а у темній кімнаті легше заснути.
Зіниці можуть продовжувати рухатися під повіками, але на першій стадії засипання рух очей уповільнюється, так само як дихання та серцебиття. На другій стадії вони припиняють рухатися і зіниці зупиняються. Під час третьої фази очі не рухаються, м'язи обличчя та тіла повністю розслаблюються.
Четверта стадія – сон зі швидким рухом очей – починається приблизно через 90 хвилин після засинання. У цей час активність мозку приблизно така ж, як у години неспання. Тіло при цьому розслаблене та знерухомлене, дихання швидке і нерегулярне. Очі швидко рухаються під повіками, людина бачить сни.
Деякі дослідники вважають, що рух очей під час четвертої фази може вказувати на "зміну сцени" уві сні, подібно до того, як очі рухаються і бачать різні речі, коли мозок не спить. Але цьому немає достовірних підтверджень і досі незрозуміло, чому очі рухаються під час фази швидкого сну.