Коли ми спимо, мозок циклічно проходить через чотири стадії сну. Перші три вважаються сном із нешвидким рухом очей, це ще називається тихим сном. Четверта стадія – сон зі швидким рухом очей, також відомий як активний сон.

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Коли очі рухаються під час сну Як тільки очі заплющуються, вони продовжують функціонувати і можуть уловлювати світло через повіки. Це пояснює, чому яскраве світло чи схід сонця можуть нас розбудити, а у темній кімнаті легше заснути.

Зіниці можуть продовжувати рухатися під повіками, але на першій стадії засипання рух очей уповільнюється, так само як дихання та серцебиття. На другій стадії вони припиняють рухатися і зіниці зупиняються. Під час третьої фази очі не рухаються, м'язи обличчя та тіла повністю розслаблюються.