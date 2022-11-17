Когда мы спим, мозг циклически проходит через четыре стадии сна. Первые три считаются сном с небыстрым движением глаз, это называется тихим сном. Четвертая стадия – сон с быстрым движением глаз, также известный как активный сон.

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Когда глаза двигаются во время сна Как только глаза закрываются, они продолжают функционировать и могут улавливать свет через веки. Это объясняет, почему яркий свет или восход солнца могут нас разбудить, а в темной комнате легче заснуть.

Зрачки могут продолжать двигаться под веками, но на первой стадии засыпания движение глаз замедляется, равно как дыхание и сердцебиение. На второй стадии они перестают двигаться и зрачки останавливаются. Во время третьей фазы глаза не двигаются, мышцы лица и тела полностью расслабляются.