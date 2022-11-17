Когда мы спим, мозг циклически проходит через четыре стадии сна. Первые три считаются сном с небыстрым движением глаз, это называется тихим сном. Четвертая стадия – сон с быстрым движением глаз, также известный как активный сон.
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Когда глаза двигаются во время сна
Как только глаза закрываются, они продолжают функционировать и могут улавливать свет через веки. Это объясняет, почему яркий свет или восход солнца могут нас разбудить, а в темной комнате легче заснуть.
Зрачки могут продолжать двигаться под веками, но на первой стадии засыпания движение глаз замедляется, равно как дыхание и сердцебиение. На второй стадии они перестают двигаться и зрачки останавливаются. Во время третьей фазы глаза не двигаются, мышцы лица и тела полностью расслабляются.
Четвертая стадия – сон с быстрым движением глаз – начинается примерно через 90 минут после засыпания. В настоящее время активность мозга примерно такая же, как у часа бодрствования. Тело при этом расслабленное и обездвиженное, дыхание быстрое и нерегулярное. Глаза быстро двигаются под веками, человек видит сны.
Некоторые исследователи считают, что движение глаз во время четвертой фазы может указывать на "смену сцены" во сне, подобно тому, как глаза двигаются и видят разные вещи, когда мозг бодрствует. Но этому нет достоверных подтверждений до сих пор непонятно, почему глаза двигаются во время фазы быстрого сна.