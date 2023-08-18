Досить незвичайна для суспільства і навіть стигматизована сексуальна практика. Про це свідчить і мінімальна кількість виразної статистики. При цьому анальний секс є популярним: за опитуваннями, приблизно третина жінок і чоловіків коли-небудь пробували таку форму близькості.

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У пегінга є свої нюанси, про які важливо знати: кожному партнеру потрібно трохи підготуватися, щоб отримати максимум задоволення.

Як підготуватися до пегінгу

Виберіть відповідну секс-іграшку. Страпон – майже те саме, що дилдо, тільки такий фалоімітатор кріпиться на тілі партнера системою ременів. Виберіть разом з партнером більш відповідний за товщиною та довжиною, щоб вибір девайсу не став несподіванкою та стресом. А самі зверніть увагу на ремені – наскільки вони зручні і чи стійке положення дилдо.

Уважно поставтеся до матеріалу секс-іграшки: він має бути непористим та гіпоалергенним. За девайси з гладкого матеріалу легше доглядати – мити простою водою або спеціальними гігієнічними засобами, щоб не створювати на них сприятливе для розвитку бактерій середовище. Серед таких матеріалів – високоякісний медичний силікон, боросилікатне скло та нержавіюча сталь.

Підберіть лубрикант. Уникайте лубрикантів зі смаками і ефектами – у них найімовірніше будуть токсичні речовини та алергени. Краще вибрати просту змаску, але ефективну і безпечну. В анусі – хімічно нейтральне середовище, тому важливо уважно підбирати засіб, щоб не порушити баланс організму.

Що робити чоловіку

Згадати улюблені техніки розслаблення. При напружені вищий ризик отримання травми. При першому досвіді пегінгу хвилюватися нормально, тому краще заздалегідь зрозуміти, що допомагає заспокоїтися. Можна використовувати прийом заспокійливого дихання: 4 секунди на глибокий вдих та 4 на повільний видих.

Перед сексом можна помитися та зробити клізму. Ця процедура допомагає видалити залишки калу, які накопичуються в прямій кишці. Робити клізму не обов'язково, це особистий вибір кожного.

Перед тим як робити клізму спринцівкою, нанесіть трохи вазеліну на анус і наконечник клізми, щоб полегшити введення. Процес проходить легше, якщо лягти на лівий бік і зігнути праве коліно (для шульгів – навпаки).

Уважно спостерігайте стан свого партнера під час сексу – не бійтеся бути ніжними. Пам'ятайте: ви можете зупинитись у будь-який зручний для вас час і повторити спробу в інший раз.