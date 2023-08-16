Чому рвуться презервативи

Неякісний матеріал. Якщо ви купили підробку або несертифікований продукт, є ризик, що латекс буде поганої якості. Краще купувати засоби контрацепції в аптеках чи секс-шопах.

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Неправильні умови зберігання. Не варто зберігати презервативи у місцях, де матеріал може пошкодитися. Наприклад, у гаманці чи кишені джинсів. Також краще уникати дуже низьких або високих температур, інакше латекс зруйнується.

Минулий термін придатності. Зазвичай презервативи зберігаються 3 – 5 років. Після цього немає жодних гарантій захисту від вагітності чи захворювань – матеріал руйнується.

Пошкоджена упаковка. Перед використанням презерватива затисніть частину упаковки та перевірте наявність повітря усередині. Якщо є повітряна подушка – презерватив цілий, якщо ні – викидайте на сміття.

Неправильне відкриття упаковки. Розпаковувати презервативи зубами, ножицями, ножем, довгими нігтями не можна. Пакування потрібно відкривати руками максимально акуратно і дбайливо, щоб не пошкодити виріб.

Неправильне вдягання. Презерватив надягають на ерегований пеніс. Однією рукою потрібно затиснути кінчик виробу, щоб випустити зайве повітря. Другою рукою повністю розгорнути презерватив по всій довжині. Якщо в презервативі залишилося повітря, його не можна використовувати.

Неправильний розмір. Презервативи слід підбирати індивідуально. Якщо ви візьмете занадто маленький, вищий ризик, що під час сексу він порветься.

Використання жирів замість лубриканта на водній основі. Латекс руйнується під дією жирів. Тримайте їх подалі від презервативу, як і вазелін, крем та інші засоби, які не призначені для сексу.

Що робити, якщо презерватив порвався

Якщо ви не плануєте дітей, а презерватив порвався, краще якнайшвидше сходити до лікаря. Можна скористатися екстреною контрацепцією, але в ідеалі для призначення препаратів потрібна консультація гінеколога.

Порваний презерватив підвищує ризик зараження статевими інфекціями. Потрібно звернутися до лікаря та здати аналізи.

На ВІЛ, сифіліс та гепатити варто обстежитись не раніше ніж через місяць.

На ІПСШ – через 10 днів мінімум.

Перевірятись раніше цих термінів не потрібно, результати можуть виявитися неправильними.