Весьма необычная для общества и даже стигматизированная сексуальная практика. Об этом свидетельствует и минимальное количество внятной статистики. При этом анальный секс популярен: по опросам, примерно треть женщин и мужчин когда-либо пробовали такую форму близости.

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У пегинга есть свои нюансы, о которых важно знать: каждому партнеру нужно немного подготовиться, чтобы получить максимум удовольствия.

Как подготовиться к пегингу

Выберите подходящую секс-игрушку. Страпон – почти то же, что дилдо, только такой фаллоимитатор крепится на теле партнера системой ремней. Выберите вместе с партнером более подходящий по толщине и длине, чтобы выбор девайса не стал неожиданностью и стрессом. А сами обратите внимание на ремни – насколько они удобны и устойчиво ли положение дилдо.

Внимательно отнеситесь к материалу секс-игрушки: он должен быть непористым и гипоаллергенным. За девайсы из гладкого материала легче ухаживать – мыть простой водой или специальными гигиеническими средствами, чтобы не создавать на них благоприятную для развития бактерий среду. Среди таких материалов – высококачественный медицинский силикон, боросиликатное стекло и нержавеющая сталь.

Подберите лубрикант. Избегайте лубрикантов со вкусами и эффектами – у них, скорее всего, будут токсичные вещества и аллергены. Лучше выбрать простую смазку, но эффективную и безопасную. В анусе – химически нейтральная среда, поэтому важно внимательно подбирать средство, чтобы не нарушить баланс организма.

Что делать мужчине

Вспомнить любимые техники расслабления. При напряжении более высок риск получения травмы. При первом опыте пегинга переживать нормально, поэтому лучше заранее понять, что помогает успокоиться. Можно использовать успокаивающее дыхание: 4 секунды на глубокий вдох и 4 на медленный выдох.

Перед сексом можно помыться и совершить клизму. Эта процедура помогает удалить остатки кала, которые скапливаются в прямой кишке. Делать клизму не обязательно, это личный выбор каждого.

Перед тем как делать клизму спринцовкой, нанесите немного вазелина на анус и наконечник клизмы, чтобы облегчить введение. Процесс проходит легче, если лечь на левую сторону и согнуть правое колено (для левшей – наоборот).

Внимательно наблюдайте за состоянием своего партнера во время секса – не бойтесь быть нежными. Помните: вы можете остановиться в любое удобное для вас время и повторить попытку в другой раз.