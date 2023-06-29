Что можно считать преждевременной эякуляцией

Пока преждевременное семяизвержение случается через время, которое достаточно, чтобы оба партнера получили удовольствие от полового акта, беспокоиться не нужно.

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Чтобы врач назвал ситуацию проблемой, нужно совпадение сразу нескольких факторов:

если мужчина всегда или почти всегда эякулирует в течение минуты после проникновения;

если он почти никогда не может отсрочить эякуляцию;

если в результате мужчина переживает и пытается избегать сексуальной близости.

Преждевременное эякуляцию официально признают заболеванием Американская урологическая ассоциация, Американская психиатрическая ассоциация и Всемирная организация здравоохранения.

Как избежать преждевременной эякуляции

Прежде чем обращаться за медицинской помощью, можно попробовать методы самопомощи. Важно обсудить со своим партнером эту проблему, чтобы понимание и поддержка. Это поможет снять стресс и получить положительный настрой.

Что можно сделать до секса:

мастурбировать за 1-2 часа;

делать упражнения Кегеля для тазового дна, чтобы укрепить мышцы, способные задерживать эякуляцию.

Что можно сделать во время секса:

использовать презерватив из толстого латекса с анестетиком для уменьшения чувствительности;

сделать глубокий вдох, чтобы ненадолго отключить эякуляционный рефлекс;

делать перерывы во время секса, отвлекаться и думать о чем-нибудь другом;

заниматься сексом так, чтобы партнер или партнерша была сверху, это позволит отстраниться, если мужчина близок к эякуляции;

использовать технику паузы-сжатия. После стимуляции полового члена, когда мужчина готов к эякуляции, нужно сжать конец пениса в точке, где головка соединяется со стержнем, и удерживать несколько секунд, пока не пройдет желание эякулировать.

В интернете можно встретить советы врачей, которые рекомендуют лекарства и недоказанные методы помощи, но нельзя использовать, поскольку это может быть опасным для здоровья.