Что можно считать преждевременной эякуляцией
Пока преждевременное семяизвержение случается через время, которое достаточно, чтобы оба партнера получили удовольствие от полового акта, беспокоиться не нужно.
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Чтобы врач назвал ситуацию проблемой, нужно совпадение сразу нескольких факторов:
- если мужчина всегда или почти всегда эякулирует в течение минуты после проникновения;
- если он почти никогда не может отсрочить эякуляцию;
- если в результате мужчина переживает и пытается избегать сексуальной близости.
Преждевременное эякуляцию официально признают заболеванием Американская урологическая ассоциация, Американская психиатрическая ассоциация и Всемирная организация здравоохранения.
Как избежать преждевременной эякуляции
Прежде чем обращаться за медицинской помощью, можно попробовать методы самопомощи. Важно обсудить со своим партнером эту проблему, чтобы понимание и поддержка. Это поможет снять стресс и получить положительный настрой.
Что можно сделать до секса:
- мастурбировать за 1-2 часа;
- делать упражнения Кегеля для тазового дна, чтобы укрепить мышцы, способные задерживать эякуляцию.
Что можно сделать во время секса:
- использовать презерватив из толстого латекса с анестетиком для уменьшения чувствительности;
- сделать глубокий вдох, чтобы ненадолго отключить эякуляционный рефлекс;
- делать перерывы во время секса, отвлекаться и думать о чем-нибудь другом;
- заниматься сексом так, чтобы партнер или партнерша была сверху, это позволит отстраниться, если мужчина близок к эякуляции;
- использовать технику паузы-сжатия. После стимуляции полового члена, когда мужчина готов к эякуляции, нужно сжать конец пениса в точке, где головка соединяется со стержнем, и удерживать несколько секунд, пока не пройдет желание эякулировать.
В интернете можно встретить советы врачей, которые рекомендуют лекарства и недоказанные методы помощи, но нельзя использовать, поскольку это может быть опасным для здоровья.