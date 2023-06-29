Що можна вважати передчасною еякуляцією

Поки передчасне сім'явипорскування трапляється через час, який достатній, щоб обидва партнери отримали задоволення від статевого акту, турбуватися не потрібно.

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Щоб лікар назвав ситуацію проблемою, потрібен збіг одразу кількох факторів:

якщо чоловік завжди чи майже завжди еякулює протягом хвилини після проникнення;

якщо він майже ніколи не може відстрочити еякуляцію;

якщо в результаті чоловік переживає та намагається уникати сексуальної близькості.

Передчасну еякуляцію офіційно визнають захворюванням Американська урологічна асоціація, Американська психіатрична асоціація та Всесвітня організація охорони здоров'я.

Як уникнути передчасної еякуляції

Перш ніж звертатися за медичною допомогою, можна спробувати методи самодопомоги. Важливо обговорити зі своїм партнером цю проблему, щоб було розуміння та підтримка. Це допоможе зняти стрес та отримати позитивний настрій.

Що можна зробити до сексу:

мастурбувати за 1-2 години;

робити вправи Кегеля для тазового дна, щоб зміцнити м'язи, які здатні затримувати еякуляцію.

Що можна зробити під час сексу:

використовувати презерватив із товстого латексу з анестетиком, щоб зменшити чутливість;

зробити глибокий вдих, щоб ненадовго відключити еякуляційний рефлекс;

робити перерви під час сексу, відволікатися та думати про щось інше;

займатися сексом так, щоб партнер або партнерка була зверху, це дозволить відсторонитися, якщо чоловік близький до еякуляції;

використовувати техніку паузи-стиску. Після стимуляції статевого члена, коли чоловік готовий до еякуляції, потрібно стиснути кінець пеніса в точці, де головка з'єднується зі стрижнем, і утримувати кілька секунд, доки не пройде бажання еякулювати.

В інтернеті можна зустріти поради лікарів, які рекомендують ліки та недоведені методи допомоги, але їх не можна використовувати, оскільки це може бути небезпечним для здоров'я.