Загалом комп'ютерну томографію можуть призначити для уточнення і підтвердження діагнозу, вивчення обсягу і характеру різноманітних травм, встановлення особливостей лікування. Також КТ можуть призначити у випадку захворювання на COVID-19.

Та насправді КТ – не є обов'язковим методом діагностики СOVID-19, а в деяких випадках кт може тільки нашкодити людині. Тож 24 канал вирішив пояснити, що таке комп'ютерна томографія легенів, коли її варто робити, а коли краще відмовитись.

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Комп'ютерна томографія – що це? Комп'ютерна томографія – це метод рентгенівського сканування, його вважають золотим методом рентгенологічного дослідження. За допомогою КТ можна визначити стан будь-якого органу в нашому організмі, вчасно виявити кровотечу, тромби, пухлину тощо.

Під час КТ людина отримує радіаційне випромінювання

При цифровій рентгенографії органів грудної клітки за допомогою сучасного обладнання пацієнт отримує приблизно 0,02 мЗв (Зв – одиниця вимірювання дози іонізаційного випромінювання), а при виконанні стандартної комп'ютерної томографії тієї ж частини тіла – приблизно 4 – 7 мЗв.

Такі дози опромінення самі по собі не є небезпечними, але якщо повторювати діагностику часто – доза іонізуючого випромінювання в організмі збільшується.

Чому можуть призначити КТ легенів

Комп’ютерна томографія органів грудної клітини володіє хорошою роздільною здатністю. Це стає можливим завдяки тому, що даний метод створює не загальні знімки тіла, на яких тіні органів нашаровуються один на одного, а послідовно виконані "зрізи "тканин.

Така діагностика дозволяє візуалізувати елементи скелета грудної клітини (хребці, ребра), легені і дихальні шляхи, а також органи середостіння, зокрема серце, великі судини, лімфовузли, грудна частина стравоходу і тимус.

Коли варто робити комп'ютерну томографію легень при COVID-19

лікарю потрібно більше інформації, яка допоможе визначитись з тим, госпіталізувати пацієнта, який вже нелегко переносить захворювання, чи ні;

пацієнт в групі ризику: має діабет, ожиріння, серцево-судинні захворювання або має відразу декілька факторів ризику;

є необхідність відстеження стану пацієнта в динаміці: якщо людина вже знаходиться в стаціонарі й необхідно зрозуміти чи допомагає лікування.

Що таке контрастне КТ

У деяких випадках лікар може призначити комп’ютерну томографію з контрастом. Контрастом вважають речовину на основі йоду, її використовується для поліпшення візуалізації потрібних структур.

Препарат вводять у вену, він забарвлює судини в момент свого поширення по кровотоку, а потім накопичується в тканинах, покращуючи їх візуалізацію на знімках.

Контрастна речовина повністю виводиться з кровотоку впродовж 12 – 24 годин.

Важливо! За чотири години перед проведенням КТ грудної клітини з контрастом не можна пити та їсти. Жінкам, які годують груддю, не варто давати грудне молоко дитині протягом двох діб після процедури.

Як проводять комп'ютерну томографію легенів

Перед проведенням діагностики слід зняти всі металеві предмети в області дослідження.

Впродовж сканування кільце буде обертатися навколо столу, а сам стіл буде рухатися в горизонтальній площині. При цьому ви повинні бути нерухомі.

Персонал буде спостерігати за процедурою через скло, зв'язок із вами буде через вбудований пристрій.

Процес діагностики триває в середньому 15 – 30 хвилин.

Важливо також попередньо встановити, чи можна вам проводити КТ.

Якщо КТ таки покаже запалення легенів

Близько 88% випадків захворювання перебігають з ознаками запалення, пік змін в легенях випадає на 7 – 11 день від інфікування. Вирішити доцільність такої діагностики повинен лікар.