В общем компьютерную томографию могут назначить для уточнения и подтверждения диагноза, изучения объема и характера разнообразных травм, установления особенностей лечения. Также КТ могут назначить в случае заболевания COVID-19.

Но на самом деле КТ – не является обязательным методом диагностики СOVID-19, а в некоторых случаях КТ может только навредить человеку. Поэтому 24 канал решил объяснить, что такое компьютерная томография легких, когда ее стоит делать, а когда лучше отказаться.

Читайте также Нужно ли делать КТ легких при подозрении заболевания коронавирусом, – объяснения Супрун

Компьютерная томография – что это? Компьютерная томография – это метод рентгеновского сканирования, его считают золотым методом рентгенологического исследования. С помощью КТ можно определить состояние любого органа в нашем организме, вовремя выявить кровотечение, тромбы, опухоль и тому подобное.

Во время КТ человек получает радиационное излучение

При цифровой рентгенографии органов грудной клетки с помощью современного оборудования пациент получает примерно 0,02 мЗв (Зв – единица измерения дозы ионизационного излучения), а при выполнении стандартной компьютерной томографии той же части тела – примерно 4 – 7 мЗв.

Такие дозы облучения сами по себе не опасны, но если повторять диагностику часто – доза ионизирующего излучения в организме увеличивается.

Почему могут назначить КТ легких

Компьютерная томография органов грудной клетки обладает хорошим разрешением. Это становится возможным благодаря тому, что данный метод создает не общие снимки тела, на которых тени органов наслаиваются друг на друга, а последовательно выполнены "срезы "тканей.

Такая диагностика позволяет визуализировать элементы скелета грудной клетки (позвонки, ребра), легкие и дыхательные пути, а также органы средостения, в частности сердце, крупные сосуды, лимфоузлы, грудная часть пищевода и тимус.

Когда стоит делать компьютерную томографию легких при COVID-19

врачу нужно больше информации, которая поможет определиться с тем, госпитализировать пациента, который уже тяжело переносит заболевание или нет;

пациент в группе риска: имеющий диабет, ожирение, сердечно-сосудистые заболевания или сразу несколько факторов риска;

есть необходимость отслеживания состояния пациента в динамике: если человек уже находится в стационаре и необходимо понять помогает ли лечение.

Что такое контрастное КТ

В некоторых случаях врач может назначить компьютерную томографию с контрастом. Контрастом считают вещество на основе йода, его используемое для улучшения визуализации нужных структур.

Препарат вводят в вену, он окрашивает сосуды в момент своего распространения по кровотоку, а затем накапливается в тканях, улучшая их визуализацию на снимках.

Контрастное вещество полностью выводится из кровотока в течение 12 – 24 часов.

Важно! За четыре часа перед проведением КТ грудной клетки с контрастом нельзя пить и есть. Женщинам, которые кормят грудью, не стоит давать грудное молоко ребенку в течение двух суток после процедуры.

Как проводят компьютерную томографию легких

Перед проведением диагностики следует снять все металлические предметы в области исследования.

На протяжении сканирования кольцо будет вращаться вокруг стола, а сам стол будет двигаться в горизонтальной плоскости. При этом вы должны быть неподвижны.

Персонал будет наблюдать за процедурой через стекло, связь с вами будет через встроенное устройство.

Процесс диагностики длится в среднем 15 – 30 минут.

Важно также предварительно установить, можно ли вам проводить КТ.

Если КТ таки покажет воспаление легких

Около 88% случаев заболевания протекают с признаками воспаления, пик изменений в легких выпадает на 7 – 11 день от инфицирования. Решить целесообразность такой диагностики должен врач.

КТ фактически не влияет на тактику лечения и точно не способствует скорости выздоровления.